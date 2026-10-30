İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e saldıran Jade Sandberg’e nefret suçundan ceza

İsveç'te kutsal değerlere yönelik saldırılarıyla tepki çeken aşırı sağcı Jade Sandberg hakkındaki dava karara bağlandı. Stockholm Bölge Mahkemesi, 50 yaşındaki Sandberg'i, 2024 yılında Kur'an-ı Kerim'i yakması ve kutsal kitaba hakaret etmesi nedeniyle nefret suçundan mahkûm etti.

KUTSAL KİTABA SALDIRIYA ERTELENMİŞ HAPİS

Mahkeme, Sandberg'e ertelenmiş hapis cezasının yanı sıra günlük 100 kron üzerinden hesaplanan toplam 3 bin kron adli para cezası verdi.

Karar kapsamında Sandberg'in Suç Mağdurları Fonu'na da bin kron ödemesine hükmedildi. Sandberg ayrıca kamusal savunma giderleri için devlete 17 bin kron ödeyecek.

CAMİ ÖNÜNDEKİ DIŞLAYICI SÖZLERE BERAAT

Mahkeme, Sandberg'in 2025 yılında Stockholm Camisi önünde gerçekleştirdiği provokasyon sırasında sarf ettiği "Sokaklarımızda Müslüman istemiyoruz" ifadesine ilişkin suçlamadan ise beraatine karar verdi.

Böylece Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nefret suçundan mahkûmiyetle sonuçlanırken, Müslümanları doğrudan hedef alan dışlayıcı sözlere ilişkin suçlamada ceza çıkmadı.

SALDIRISINI SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIMLAMIŞTI

Sandberg, 24 Ağustos 2024'te Stockholm'ün Odenplan Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim'i yakmış, ardından kutsal kitabı tekmelemişti.

Kutsal değerlere yönelik saldırısını sosyal medya hesabından canlı yayımlayan Sandberg hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.