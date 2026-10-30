"YAKINDA SAVAŞ BİTECEK"

Ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları bağlamında tartışılan İran'la savaşın gidişatına ilişkin Trump, "yakında savaşın biteceğini" ifade etti.

ABD Başkanı Trump'tan İran savaşı açıklaması. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

NÜKLEER SİLAH TAAHÜDÜ

ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi.

İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, bununla birlikte olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde olabileceği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.

COOPER'DAN BRİFİNG İDDİASI

Bir diğer yandan dün yaşanan olayda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında CENTCOM Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü. WSJ haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin nadir bir durum olduğuna dikkat çekerek bunun önemli bir askeri saldırıya hazırlanabileceğinin işareti olabileceğini belirtmişti.