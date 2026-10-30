Savaş bitiyor mu? ABD Başkanı Trump'tan 'yakında' vurgusu: Nükleer silah taahüdü istedi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini belirterek Tahran yönetiminden nükleer silah edinmeyeceğine dair güvence istediklerini söyledi. Savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunan Trump, İran'ın anlaşma yapmaya istekli olduğunu öne sürdü.
Dünya çapında ABD'nin İran'a yönelik olası saldırıları gündemde. ABD medyasında CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın İran hakkında ABD Başkanı Trump'a brifing verdiği iddiası 'savaş hazırlığı' sinyallerini güçlendirirken bir yeni gelişme yaşandı. Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala İran gündemini değerlendirdi.
"YAKINDA SAVAŞ BİTECEK"
Ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları bağlamında tartışılan İran'la savaşın gidişatına ilişkin Trump, "yakında savaşın biteceğini" ifade etti.
NÜKLEER SİLAH TAAHÜDÜ
ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi.
İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, bununla birlikte olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde olabileceği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.
COOPER'DAN BRİFİNG İDDİASI
Bir diğer yandan dün yaşanan olayda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında CENTCOM Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü. WSJ haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin nadir bir durum olduğuna dikkat çekerek bunun önemli bir askeri saldırıya hazırlanabileceğinin işareti olabileceğini belirtmişti.