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Savaş bitiyor mu? ABD Başkanı Trump'tan 'yakında' vurgusu: Nükleer silah taahüdü istedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini belirterek Tahran yönetiminden nükleer silah edinmeyeceğine dair güvence istediklerini söyledi. Savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunan Trump, İran'ın anlaşma yapmaya istekli olduğunu öne sürdü.

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Savaş bitiyor mu? ABD Başkanı Trump'tan 'yakında' vurgusu: Nükleer silah taahüdü istedi

Dünya çapında ABD'nin İran'a yönelik olası saldırıları gündemde. ABD medyasında CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın İran hakkında ABD Başkanı Trump'a brifing verdiği iddiası 'savaş hazırlığı' sinyallerini güçlendirirken bir yeni gelişme yaşandı. Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala İran gündemini değerlendirdi.

"YAKINDA SAVAŞ BİTECEK"

Ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları bağlamında tartışılan İran'la savaşın gidişatına ilişkin Trump, "yakında savaşın biteceğini" ifade etti.

ABD Başkanı Trump'tan İran savaşı açıklaması. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)ABD Başkanı Trump'tan İran savaşı açıklaması. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

NÜKLEER SİLAH TAAHÜDÜ

ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi.

İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, bununla birlikte olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde olabileceği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.

Trumpa İran saldırısı için kritik brifing! CENTCOM Komutanı olası askeri seçenekleri anlattı iddiasıTrumpa İran saldırısı için kritik brifing! CENTCOM Komutanı olası askeri seçenekleri anlattı iddiası

COOPER'DAN BRİFİNG İDDİASI

Bir diğer yandan dün yaşanan olayda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında CENTCOM Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü. WSJ haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin nadir bir durum olduğuna dikkat çekerek bunun önemli bir askeri saldırıya hazırlanabileceğinin işareti olabileceğini belirtmişti.

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Ahsen Kaya
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