Batı Şeria'da İsrail zorbalığı

"İSRAİL HESAP VERMELİ"

Açıklamada, söz konusu İsraillilerin uzun süredir ceza almadan eylemlerini sürdürdüğü ve İsrail hükümetinin yardımıyla Filistin topraklarının gasbını genişlettiği hatırlatılarak "Bazı durumlarda (İsrailli) sömürgeciler, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında şiddet uyguluyor. İsrail hükümetine, Batı Şeria'daki şiddet olaylarının faillerinin hesap vermesi için acilen adım atması çağrısında bulunmayı sürdürüyoruz." denildi.

İsrail hükümetinin bölgedeki her saldırı hakkında hızlıca kapsamlı bir soruşturma açılmasını sağlaması, şiddeti sürdüren kurumlara karşı önlemler alması ve şiddete teşviki durdurması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Yalnızca iki devletli çözümün uygulanmasıyla, tıpkı İsrailliler için olduğu gibi Filistinliler için de barışın ve güvenliğin sağlanabileceğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Norveç'in Filistin halkının haklarını güvence altına almak ve iki devletli çözümü sürdürebilmek için Filistin devletini tanıdığı değerlendirmesine yer verilerek, "Bugün aynı yönde adımlar attık. İsrail hükümeti sahadaki durumu çözmek için hızlı bir şekilde harekete geçmediği takdirde, yeni adımlar atmaya hazırız." değerlendirmesi yer aldı.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya