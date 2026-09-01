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Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Türkçe sohbet! Su diyaloğu güldürdü

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşme gerçekleştirdi. İki liderin Azerbaycan Türkçesiyle sohbet etmesi dikkat çekerken esprili "su" diyaloğu ise salonda gülüşmelere sebep oldu.

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Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Türkçe sohbet! Su diyaloğu güldürdü

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'te bulunan liderlerin temasları devam ediyor.

Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Aliyev ve Pezeşkiyan, sohbet sırasında Azerbaycan Türkçesi ile konuştu.

Video Oynatma İkonu Aliyev ve Pezeşkiyan görüşmesinde Türkçe sohbet

Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Türkçe sohbet! Su diyaloğu güldürdü-2

ALİYEV VE PEZEŞKİYAN ARASINDA "SU" DİYALOĞU

Görüşmede Aliyev, Pezeşkiyan'a içtiği suyun Gürcistan'a ait olduğunu söyleyip Azerbaycan suyunu da denemesini tavsiye ederek, "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" dedi. Pezeşkiyan ise içtiği suyun nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" karşılığını verdi.

Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Türkçe sohbet! Su diyaloğu güldürdü-3

Sohbetin devamında Aliyev, kendi önünde duran Karabağ menşeli maden suyunu işaret ederek Azerbaycan Türkçesiyle "Burada İstisu var. Ben kendim getirdim" ifadelerini kullandı.

Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Türkçe sohbet! Su diyaloğu güldürdü-4

"SEN KENDİNE GETİRMİŞSİN"

Aliyev'in bu sözlerine Pezeşkiyan'ın tebessüm ederek verdiği "Sen kendine getirmişsin, bize getirmemişsin" yanıtı, salonda bulunan diplomatların ve heyet üyelerinin gülüşmesine sebep oldu.

O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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