Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Türkçe sohbet! Su diyaloğu güldürdü

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'te bulunan liderlerin temasları devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Aliyev ve Pezeşkiyan, sohbet sırasında Azerbaycan Türkçesi ile konuştu. Aliyev ve Pezeşkiyan görüşmesinde Türkçe sohbet

ALİYEV VE PEZEŞKİYAN ARASINDA "SU" DİYALOĞU Görüşmede Aliyev, Pezeşkiyan'a içtiği suyun Gürcistan'a ait olduğunu söyleyip Azerbaycan suyunu da denemesini tavsiye ederek, "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" dedi. Pezeşkiyan ise içtiği suyun nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" karşılığını verdi.