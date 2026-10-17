Almanya'da yaşlılar yurdunda bıçaklı saldırı! Saldırgan 72 yaşında
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Olfen kasabasındaki bir yaşlılar yurdunda, 72 yaşındaki bir sakinin düzenlediği bıçaklı saldırıda 86 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, iki kadın ise ağır yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ardından, helikopterle hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
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Almanya'nın Olfen kasabasında yaşlılar yurdundaki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
72 YAŞINDAKİ KİŞİ SALDIRDI
Coesfeld Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Münster kenti yakınlarındaki Olfen kasabasında yaşlılar yurdunda kalan 72 yaşındaki kişi, yurdun kafeteryasında bulunanlara bıçakla saldırdı.
Saldırıda, aynı yurtta kalan 86 yaşındaki kadın olay yerinde öldü, 81 ve 83 yaşlarındaki yaralı kadınlar ise ambulans helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya