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İsrailli soykırımcı Netanyahu'yu hapse atın yahu! ABD halkı ayaklanıyor, Kongre bağrına basıyor!

Gazze kasabı Netanyahu, ABD’de kaldığı otelde büyük protestolarla karşılaştı. Eylemciler, binaya lazerle “Savaş suçlusu Netanyahu’yu tutuklayın” yazısını yansıttı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
İsrailli soykırımcı Netanyahu’yu hapse atın yahu! ABD halkı ayaklanıyor, Kongre bağrına basıyor!

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İsrail, Gazze'de 40 bine yakın can aldı. Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'ya tüm dünyadan tepki yağdı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde "Savaş suçlusu" olarak yargılanması için başvurular yapıldı. Ama o katile, ABD hep destek çıktı. Bundan cesaret alan cani başbakan, Washington'a çıkarma yaptı. ABD Kongresi'nde yaklaşık 1 saat süren konuşması sırasında üyeler tarafından tam 79 kez alkışlandı. Bu sırada sokaklar karıştı. Eli kanlı katilin kaldığı otel çevresinde ABD polisi sıkı güvenlik önlemi aldı. Ancak yine de protestocular, binaya lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıttı.

SAVAŞ SUÇLUSU!
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından tutuklanması talep edilen Netanyahu'yu alkışlayan ABD'ye içeriden ve dışarıdan 'Medeniyetiniz batsın!' diyerek tepki yağdı. Netanyahu, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyelerine teşekkür ederek, "Biz tüm cephelerde kendimizi müdafaa ederken, ABD'lilerin arkamızda olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı. ABD Kongresi'nde staj yapan 100'den fazla stajyer, salondaki yerini almadı. Protestocu gençler, "Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulmalıdır" ifadesini kullandı.

HEM KATİL HEM YALANCI
Netanyahu'nun ABD'deki konuşmasını kınayan Hamas, "Natanyahu'nun konuşması bize ateşkes istemediğini gösteriyor" açıklamasını yaptı. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk konuşmanın "yalanlarla dolu" olduğunu vurguladı.

Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

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