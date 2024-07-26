Trump’tan, hedef tahtasını önüne aldı Harris’a salladı: ’’Deli Kamala’’

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçiler'in başkan adayı Donald Trump, olası rakibi Kamala Harris'i hedef almaya başladı. Harris için "O, dünyamızı yok edecek radikal solcu bir deli. Sınır çarı olarak sınırlarımızı açacak. 20 milyon kaçak uzaylı ülkemize akın edecek. Ben Biden-Harris yönetiminin politikalarına son vererek tüm açık sınır açma planlarını yok edeceğim" açıklamasını yaptı. Bu arada Reuters/Ipsos anketi Harris'i yüzde 44 ile Trump'ın iki puan önünde olduğunu gösterirken, SSRS tarafından CNN için yapılan bir ankete göre ise Trump'ın yüzde 49, Harris'in yüzde 46 oyu olduğu vurgulandı.

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