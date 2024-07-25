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Beyaz Saray önünde Gazze'ye destek! Biden ile görüşen Netanyahu protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray önünde protesto etti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 23:08 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 23:28
Beyaz Saray önünde Gazze’ye destek! Biden ile görüşen Netanyahu protesto edildi

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ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken, Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.

Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildiBiden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Beyaz Saray'ın çevresindeki birçok yol kapatılırken, çoğu zaman gösterilere izin verilen Beyaz Saray'ın hemen önündeki Lafayette Park da bugün polis tarafından kapatıldı.

Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atıldıNetanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atıldı

Lafayette Park'ın dışındaki alanda toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

ʺNetanyahu bir savaş suçlusudurʺ yazılı pankartlar ʺNetanyahu bir savaş suçlusudurʺ yazılı pankartlar

"NETANYAHU BİR SAVAŞ SUÇLUSUDUR"
Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak niteleyen göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" yazılı büyük bir pankart açtılar.

"Netanyahu bir savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.

Dün ABD Kongresine hitap eden Netanyahu'ya yönelik dev bir protesto gerçekleştirilmiş, binlerce kişi Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'nde geniş katılımlı büyük bir gösteri düzenlemişti.

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