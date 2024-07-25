Beyaz Saray önünde Gazze’ye destek! Biden ile görüşen Netanyahu protesto edildi

"NETANYAHU BİR SAVAŞ SUÇLUSUDUR" Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak niteleyen göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" yazılı büyük bir pankart açtılar.

"Netanyahu bir savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.