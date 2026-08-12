İsrailli milletvekilinden soykırım ordusuna Batı Şeria tepkisi

Batı Şeria

İsrail güçleri, Kusra beldesinde Filistinli bir ailenin evini abluka altında tutan ve bahçesine kaçak yerleşim kuran İsraillileri buradan uzaklaştırmak için sabah saatlerinde bölgeye gelmiş ancak kurulan çadırı sökmekle yetinmiş ve fanatik gruptan kimseyi gözaltına almamıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde son haftalarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ve kaçak yerleşim birimleri kurmasına sahne olan Kusra ve Celud beldelerini "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, pazar günü Kusra'da bir Filistinlinin evini abluka altına alarak aileyi evden çıkamaz hale getirmiş ve evin bahçesine kaçak yerleşim kurmuştu.

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