Trump'tan LGBT lobisine darbe: Çocuklar için cinsiyet değiştirme tedavilerine Medicaid finansmanı yok
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Medicaid programının reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme ameliyatları ve hormon tedavilerini finanse etmeyeceğini açıkladı. Trump, "Masum çocuklarımızın, genç bedenlerine akıl almaz ve geri dönüşü olmayan zararlar veren bu barbarca ameliyatlara ve uygulamalara maruz kalmaları için para ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan Medicaid programının reşit olmayan bireyler için cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ve hormon tedavilerini karşılamayacağını bildirdi.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Medicaid programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRUMP'TAN LGBT LOBİSİNE KARŞI ÇOCUKLARI KORUMA HAMLESİ
Trump, talimatı üzerine Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün, programın reşit olmayan bireyler için cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ve hormon tedavilerini karşılamayacağını duyurduğunu belirtti.
Trump, "Masum çocuklarımızın, genç bedenlerine akıl almaz ve geri dönüşü olmayan zararlar veren bu barbarca ameliyatlara ve uygulamalara maruz kalmaları için para ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Amerikan çocuklarını koruyacaklarını" belirten Trump, "Lütfen kasım ayındaki ara seçimlerde oyunuzu kullanırken bunu unutmayın." değerlendirmesine yer verdi.
"SADECE İKİ CİNS VARDIR"
Seçim yarışında LGBT sorununu kökten çözme sözü veren Trump, "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklindeki resmi politikasının bir uzantısı olarak yeni adımlar atmaya devam ediyor. Trump seçildiği ilk dönemde Federal çalışanlara gönderdiği yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve "cinsiyet farklılığına" atıf yapan tüm zamirlerin 31 Ocak 2025'te mesai bitimine kadar kaldırılmasını istemişti.