İsrail'de bir muhalefet milletvekili ile Meclis adayları, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve aşırı sağcı gruplarla birlikte Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında Gazze Şeridi'ne giden insani yardım tırlarının geçişini engelledi. MİLLETVEKİLİ TIRLARIN ÖNÜNÜ KESTİ Haaretz gazetesinin haberine göre, muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Yulia Malinovsky, aşırı sağcı Amcha Yisrael Partisi üyeleri ve ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki "Tsav 9" grubu aktivistleriyle beraber Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınında Gazze'ye insani yardım taşıyan tırların yolunu kesti.

Gazze'de yardım tırlarının önünü kestiler. (Foto: Takvim Foto Arşivi) YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ "TSAV 9" VE ORDU BİLGİ SIZDIRMA SKANDALI Amcha Yisrael, parti üyelerinin "Tsav 9" mensupları ve Gazze sınırındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile eyleme katıldığını duyurdu. Haberde, tırların yolunu kapatma eylemine yaklaşık 20 kişinin katıldığı belirtilerek, Milletvekili Malinovsky'nin geçişi bizzat engellemek için doğrudan tırların önünde durduğuna dikkat çekildi. Yardımların Gazze'ye geçişini engelleyenler arasında 27 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde Amcha Yisrael'den milletvekili adayı olan Ronen Budnero ile Sigal Kraunik de yer aldı.