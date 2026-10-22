Tibet'te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Ocak 2025'teki felaket yeniden gündemde
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ve Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının büyüklüğünü 7 olarak açıkladı. Depremde şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı.
Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 120 kişi hayatını kaybetmişti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya