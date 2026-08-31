Fransa'da aşırı sağ RN'den Müslüman kadınları hedef alan İslamofobik plan: Başörtüsüne para cezası

Tanguy ayrıca çocukluğunun Paris'in bir banliyösünde geçtiğini anlatarak yaşadığı bölgedeki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başörtülü kadınların sayısındaki artıştan rahatsız olduğunu belirten Tanguy, durumun kontrolden çıktığını savundu.

RN'nin başörtüsünün kamusal alanda yasaklanmasına ilişkin planı, mevcut uygulamaların ötesine geçerek para cezası yaptırımı öngörüyor.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI RN'NİN DAHA ÖNCEKİ VAATLERİNDE DE VARDI

Kamusal alanda başörtüsünün yasaklanması RN açısından yeni bir seçim vaadi değil. Marine Le Pen'in daha önceki cumhurbaşkanlığı kampanyalarında da başörtüsünün kamusal alanda yasaklanması önerisi yer aldı. Parti içinde söz konusu düzenlemenin uygulanabilirliği konusunda görüş ayrılıkları yaşanırken Tanguy son açıklamasında konunun karara bağlandığını söyledi.