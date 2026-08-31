Fransa'da aşırı sağ RN'den Müslüman kadınları hedef alan İslamofobik plan: Başörtüsüne para cezası
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), 2027 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsü kullanımını yasaklayarak para cezasıyla yaptırıma bağlamayı planlıyor. RN milletvekili Jean-Philippe Tanguy'nin açıklaması, partinin Müslüman kadınları hedef alan ve uzun süredir tartışılan İslamofobik planını yeniden gündeme taşıdı.
Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde aşırı sağın başörtüsüne yönelik İslamofobik planı yeniden gündemde. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) milletvekili Jean-Philippe Tanguy, seçimleri kazanmaları halinde kamusal alanda başörtüsü takılmasını para cezasıyla yaptırıma bağlayacaklarını açıkladı. Tanguy'nin sözleri, RN'nin önceki seçim kampanyalarında da gündeme getirdiği başörtüsü yasağı planından vazgeçmediğini ortaya koydu.
Tanguy, Fransız BFMTV kanalında katıldığı programda 2027 cumhurbaşkanlığı seçimi ve partisinin planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TANGUY BAŞÖRTÜSÜ İÇİN PARA CEZASINI AÇIKLADI
Tanguy, RN'nin seçimi kazanması halinde başörtüsüne yönelik yaptırım uygulanacağını belirtti. Aşırı sağcı milletvekili, partisinin "İslamcı ideoloji" olarak nitelendirdiği olguyla mücadele edeceğini söyledi.
Tanguy ayrıca çocukluğunun Paris'in bir banliyösünde geçtiğini anlatarak yaşadığı bölgedeki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başörtülü kadınların sayısındaki artıştan rahatsız olduğunu belirten Tanguy, durumun kontrolden çıktığını savundu.
Açıklamalar Fransa'da siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Tanguy'nin sözlerine özellikle aşırı sol siyasiler tepki gösterdi.
BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI RN'NİN DAHA ÖNCEKİ VAATLERİNDE DE VARDI
Kamusal alanda başörtüsünün yasaklanması RN açısından yeni bir seçim vaadi değil. Marine Le Pen'in daha önceki cumhurbaşkanlığı kampanyalarında da başörtüsünün kamusal alanda yasaklanması önerisi yer aldı. Parti içinde söz konusu düzenlemenin uygulanabilirliği konusunda görüş ayrılıkları yaşanırken Tanguy son açıklamasında konunun karara bağlandığını söyledi.
Marine Le Pen, 7 Temmuz'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Fransa'da iki dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yapan Emmanuel Macron ise 2027 seçiminde yeniden aday olamayacak.
FRANSA 2027'DE SANDIĞA GİDECEK
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 18 Nisan 2027'de yapılması öngörülüyor. Seçimde hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşamaması halinde ikinci tur 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Fransa'da laiklik kuralları kapsamında kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken dini sembollere ilişkin tarafsızlık yükümlülüğüne tabi. 2004 tarihli düzenlemeyle devlet okullarındaki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin belirgin dini sembol ve kıyafetleri kullanmasına da sınırlama getirildi.
RN'nin gündeme getirdiği plan ise mevcut uygulamanın ötesine geçerek başörtüsünün kamusal alanda yasaklanmasını öngörüyor. Tanguy'nin son açıklaması, partinin bu yasağı para cezasıyla uygulama niyetini ortaya koydu.