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Bangkok'u sel bastı: 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edilirken, yetkililer yağışların 27 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Evlerinden ayrılmak zorunda kalanlar okullara yerleştiriliyor.

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Bangkok'u sel bastı: 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi.

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Bangkok'u sel bastı. Fotoğraf: AFPBangkok'u sel bastı. Fotoğraf: AFP

BANGKOK'U SEL BASTI

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, etkili olan şiddetli yağışlar başkentin çeşitli bölgelerinde sellere yol açtı.

Özellikle Bangkok'un doğu kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle kanallar tamamen doldu ve ana yollar su altında kaldı.

Bangkok'ta 50 bölge afet bölgesi ilan edildi. Fotoğraf: AFPBangkok'ta 50 bölge afet bölgesi ilan edildi. Fotoğraf: AFP

TAMAMI AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Sellerin yol açtığı hasar ve günlük yaşamda meydana gelen ciddi aksamalar nedeniyle ülkenin 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi.

Bangkok Büyükşehir Yönetimi (BMA) kararın selden etkilenen bölgelerde daha hızlı ve koordineli müdahalede bulunulmasını sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.

Yetkililer, kanalların yakınında yaşayanların risk altında olduğunu belirterek yağışların devam etme ihtimaline karşı bölge sakinlerine değerli eşyalarını ve araçlarını yüksek yerlere taşımaları çağrısında bulundu.

Bangkok'ta sel baskınları. Footğraf: AFPBangkok'ta sel baskınları. Footğraf: AFP

Selden etkilenen bölgelerde yatalak hastaların hastanelere nakledileceğini bildiren yetkililer, evlerinden ayrılmak zorunda kalanların BMA'ya bağlı okullara yerleştirilebileceğini ifade etti.

Ülkede, şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesinin bekleniyor.

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