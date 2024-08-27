ABD’de korkunç kaza! Uçak lastiği değişim sırasında patladı: Ölü ve yaralılar var

ABD 'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.





ÖLÜ VE YARALILAR VAR



ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.