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ABD'de korkunç kaza! Uçak lastiği değişim sırasında patladı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Uçak lastiğinin değişimi sırasında patlayan lastik can aldı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 18:58 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 18:59
ABD’de korkunç kaza! Uçak lastiği değişim sırasında patladı: Ölü ve yaralılar var

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ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



ÖLÜ VE YARALILAR VAR

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.



ABD basınında yer alan haberlerde, Delta Air Lines'a ait bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.



Söz konusu lastiğin uçaktan söküldüğü sırada patladığı belirtilen haberlerde, uçağın geçtiğimiz pazar günü Las Vegas'tan Atlanta'ya geldiği aktarıldı.

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