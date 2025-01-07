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Dışişleri Bakanlığı'ndan Tibet depremi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:30 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:30
Dışişleri Bakanlığı’ndan Tibet depremi için taziye mesajı

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    Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlığın yazılı açıklamasında, Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarının derin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

    Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çin hükümetine ve halkına başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulunuldu.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Tibet'te meydana gelen depremi için taziye mesajı paylaştı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı'ndan Tibet'te meydana gelen depremi için taziye mesajı paylaştı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)

    6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişi hayatını kaybederken, 188 kişi yaralandı.

    Yerel saatle 09.05'te, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

    Tibet'te deprem meydana geldi (Fotoğraf: İHA)Tibet'te deprem meydana geldi (Fotoğraf: İHA)

    Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekipler sevk etti.

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