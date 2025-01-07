Dışişleri Bakanlığı’ndan Tibet depremi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarının derin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çin hükümetine ve halkına başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulunuldu.
6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişi hayatını kaybederken, 188 kişi yaralandı.
Yerel saatle 09.05'te, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.
Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekipler sevk etti.