SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Beyrut'ta yaşayan Mardinli adam A Haber ekranlarında sesini duyurdu: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz

Soykırımcı İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği Lübnan'da tarihi görüntüler ortaya çıktı. Beyrut'ta yaşayan Mardinli Mehmet Güneş, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Lübnan'dan canlı yayın yapan A Haber ekranlarında "Korkuyor musunuz?" sorusuna "Korkmuyoruz. Biz Türk'üz" cevabı verdi. Güneş, o sırada eliyle bozkurt işareti yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 01:54 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 02:26
Beyrut’ta yaşayan Mardinli adam A Haber ekranlarında sesini duyurdu: Korkmuyoruz! Biz Türk’üz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Katil İsrail'in Filistin'in ardından kan dökmek için seçtiği bir başka nokta olan Lübnan'da A Haber anbean gelişmeleri takip ediyor. A Haber yayınları sırasında ise ekranlara kimi zaman insanlık dramları kimi zaman ise şaşırtan anlar yansıyor.

Beyrut'ta yaşayan Mardinli adam A Haber ekranlarında sesini duyurdu. (Ekran Görüntüsü)Beyrut'ta yaşayan Mardinli adam A Haber ekranlarında sesini duyurdu. (Ekran Görüntüsü)

BEYRUT'TA YAŞAYAN MARDİNLİ VATANDAŞ DÜNYAYA SESLENDİ
Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'tan yaptığı canlı yayın sırasında Lübnan'da yaşayan bir Mardinliye mikrofon uzattı.

Beyrut'ta yaşayan Mardinli: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz

Mardinli Mehmet Güneş, canlı yayında tarihi ifadeler kullandı.

Beyrut'ta yaşayan Mardinli adam A Haber ekranlarında sesini duyurdu. (Ekran Görüntüsü)Beyrut'ta yaşayan Mardinli adam A Haber ekranlarında sesini duyurdu. (Ekran Görüntüsü)

"KORKMUYORUZ YOK! BİZ TÜRK'ÜZ"
Güneş, Ata Gündüz Kurşun'un "Korku var mı sizde, hayat nasıl gidiyor?" sorusuna "Bir korku yok. Korkumuyoruz. Biz Türk'üz" diyerek cevap verdi.

Güneş'in bu sırada eliyle Bozkurt işareti yapması da dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA