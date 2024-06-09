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Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu'yu yerden yere vurdu

Katil İsrail paramparça olmaya başladı. Soykırım kabinesinde yer alan Benny Gantz, eli kanlı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı yerden yere vurarak istifasını duyurdu. Netanyahu için gerçek zaferi engelliyor ifadelerini kullanan Gantz, Gallant'ı ise "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı. Öte yandan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük" ifadelerini kullanarak istifa etti.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 20:59 Güncelleme 10 Haziran 2024, 01:41
Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu’yu yerden yere vurdu

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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ı "istifa kararını doğru zamanda almamakla" eleştirdi.

GANTZ, HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum." dedi.

Netanyahu'nun, İsrail'in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu'nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti.



Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

Gantz'tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtildi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.



Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

''KAPIM SİYONİST HER PARTİYE AÇIKTIR''

Netanyahu, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır." dedi.

Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, "Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.



EISENKOT DA İSTİFA ETTİ

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu.



Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

Bu kararların alınmamasının İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu'ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.



İSRAİL'İ NE BEKLİYOR?

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, koalisyondan çekilmeye hazırlanırken İsrail kamuoyunda bu durumun yansımaları tartışılıyor.

Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında 11 Ekim'de "acil durum hükümeti" kurulması yönünde yapılan anlaşmanın ardından oluşturulan koalisyonda bir çatırdama yaşanması bekleniyor.

Gantz daha önce yaptığı açıklamada, "Netanyahu 8 Haziran'a kadar, savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme" tehdidinde bulunmuştu.

Ulusal Birlik Partisindeki ikinci adam konumundaki eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Parti'nin koalisyondan çekilmeye kararlı olduğunu açıklamıştı.

Ancak çekilme yönündeki en güçlü işaret, Gantz'ın partisinden Milletvekili Pnina Tamano-Shata'nın dün, Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi için tasarı sunmasıyla geldi.



KOALİSYONDAN ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Gantz'ın hükümetten çekilme olasılığı, Netanyahu hükümetini devirmek üzere ilk toplantılarını 29 Mayıs'ta gerçekleştiren muhalefet liderleri "Gelecek Var" Partisi Başkanı Yair Lapid, "Evimiz İsrail" Partisi lideri Avigdor Liberman ve Yeni Umut Partisi lideri Gideon Sa'ar için sevindirici bir haber.

Lapid, 29 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gantz'ın hükümetten istifa edeceği ve hükümet değişimi için bir araya gelen oluşuma katılacağı" öngörüsünde bulundu.

Yediot Aharonot gazetesi siyasi analistlerinden Yuval Karni, 30 Mayıs'taki makalesinde, muhalefet liderleri, Lapid, Liberman ve Sa'ar'ın, Gantz ile Eisenkot'un hükümetten çekilmesini beklediğini yazdı.

Karni, gerçek anlamda işbirliği yapamayan ve homojen olmayan muhalefetin, hükümeti devirmek için ortak hareket etmeye karar verdiğini kaydetti.



NEDEN AĞIRDAN ALDI?

Siyasi analist Anna Barsky ise 30 Mayıs'ta Maariv gazetesindeki yazısında, Ulusal Birlik'in hükümetten çekilme zamanının yaklaştığını ve karşılıklı itham dilinin sertleştiğini savundu.

Gantz, Eisenkot ve diğer parti üyelerinin, önceden belirlenmiş bir takvime göre hareket ettiğini vurgulayan Barsky, istifanın gelecek hafta gerçekleşeceğini iddia etti.

Ancak Barsky, esir takasında bir ilerleme kaydedilmesi ya da cephelerden herhangi birinde beklenmedik bir gerilim yaşanması durumunda planın sekteye uğrayabileceği, ilerleyen günlerde bu dramatik senaryolardan biri gerçekleşmediği takdirde ise hükümet koalisyonunun son bulacağı öngörüsünde bulundu.

Gantz'ın, muhalefetin çağrısına karşılık verme konusunda ağır davranmasıyla ilgili ise Barsky, şu ifadeleri kullandı:

"Gantz ve ekibi, iyi ve profesyonel bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi kamuoyuna ve anket sonuçlarına önem veriyor. Kamuoyu yoklamaları haftalarca Gantz'ı, hükümetten çekilme planı doğrultusunda ilerlemekten alıkoydu. Veriler, seçmenlerinin çoğunun, onu hiçbir nüfuzu olmayan muhalefet sıralarında değil hükümet içinde ya da Savaş Kabinesi içinde görmek istediğini gösteriyordu. Ancak son zamanlarda ve hükümet koalisyonunun kurulmasından bu yana ilk defa bu eğilim tersine döndü. Bugün Gantz seçmenlerinin yüzde 60'ı hükümetten istifasını destekliyor çünkü artık içeriden bir tesirde bulunma gücü olduğunu düşünmüyorlar."



HÜKÜMET İÇİNDE ETKİN DEĞİL

Ulusal Birlik Partisinden Meclis Üyesi Matan Kahana, 30 Mayıs'ta bir İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu hükümet içinde önemli konularda etki etme gücümüz yok. Gücümüz yoksa da kalmanın bir anlamı yok. Bu uygun zaman değil ve gitmek de istemiyoruz ama Netanyahu bize başka seçenek bırakmıyor." dedi.

Ateşkes müzakereleriyle ilgili de konuşan Kahana, şöyle devam etti:

"Bunun büyük maliyeti var ve Netanyahu'nun da Savunma Bakanı Yoav Gallant, ŞAS Partisi lideri Aryeh Deri ve Gantz ile Eisenkot da dahil hükümetin diğer üyeleri ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında kaldığı görünüyor. Netanyahu, kurduğu koalisyonun, Gantz ile Eisenkot'a değil Ben-Gvir ile Smotrich'e bağlı olduğunu biliyor."



GANTZ GİTSE DE HÜKÜMET KALIR

Kahana'nın açıklamaları, İsrail hükümetinin durumunu yansıtıyor zira Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi hükümetten çekilse bile bu, hükümetin düşeceği anlamına gelmiyor.

Ulusal Birlik, "acil durum hükümeti"ne dahil olduğunda hükümetin, 120 sandalyeli Mecliste 64 sandalyesi bulunuyordu. Hükümetin düşmemesi için 61 milletvekili gerekli ve bu sayı da mevcut.

Gantz'ı hükümetten çekilmeye itebilecek bir başka etken daha bulunuyor ki o da Kanal 12 televizyonunun yaptığı kamuoyu yoklamasına göre kendisi ve partisinin popülaritesinin düşmesi.

Söz konusu anket sonuçlarına göre Gantz, yüzde 30 oy alırken, Netanyahu yüzde 36 ile ona fark atıyor.

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