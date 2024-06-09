Soykırım kabinesinden peş peşe istifalar: Önce Gantz sonra Eisenkot | Netanyahu’yu yerden yere vurdu

Bu kararların alınmamasının İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu 'ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak çekilme yönündeki en güçlü işaret, Gantz'ın partisinden Milletvekili Pnina Tamano-Shata'nın dün, Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi için tasarı sunmasıyla geldi.

Gantz daha önce yaptığı açıklamada, "Netanyahu 8 Haziran'a kadar, savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme" tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında 11 Ekim'de "acil durum hükümeti" kurulması yönünde yapılan anlaşmanın ardından oluşturulan koalisyonda bir çatırdama yaşanması bekleniyor.

İSRAİL'İ NE BEKLİYOR? İsrail Savaş Kabine si Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, koalisyondan çekilmeye hazırlanırken İsrail kamuoyunda bu durumun yansımaları tartışılıyor.

Karni, gerçek anlamda işbirliği yapamayan ve homojen olmayan muhalefetin, hükümeti devirmek için ortak hareket etmeye karar verdiğini kaydetti.

Lapid, 29 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gantz'ın hükümetten istifa edeceği ve hükümet değişimi için bir araya gelen oluşuma katılacağı" öngörüsünde bulundu.

Gantz'ın hükümetten çekilme olasılığı, Netanyahu hükümetini devirmek üzere ilk toplantılarını 29 Mayıs'ta gerçekleştiren muhalefet liderleri "Gelecek Var" Partisi Başkanı Yair Lapid, "Evimiz İsrail" Partisi lideri Avigdor Liberman ve Yeni Umut Partisi lideri Gideon Sa'ar için sevindirici bir haber.





NEDEN AĞIRDAN ALDI?

Siyasi analist Anna Barsky ise 30 Mayıs'ta Maariv gazetesindeki yazısında, Ulusal Birlik'in hükümetten çekilme zamanının yaklaştığını ve karşılıklı itham dilinin sertleştiğini savundu.

Gantz, Eisenkot ve diğer parti üyelerinin, önceden belirlenmiş bir takvime göre hareket ettiğini vurgulayan Barsky, istifanın gelecek hafta gerçekleşeceğini iddia etti.

Ancak Barsky, esir takasında bir ilerleme kaydedilmesi ya da cephelerden herhangi birinde beklenmedik bir gerilim yaşanması durumunda planın sekteye uğrayabileceği, ilerleyen günlerde bu dramatik senaryolardan biri gerçekleşmediği takdirde ise hükümet koalisyonunun son bulacağı öngörüsünde bulundu.

Gantz'ın, muhalefetin çağrısına karşılık verme konusunda ağır davranmasıyla ilgili ise Barsky, şu ifadeleri kullandı:

"Gantz ve ekibi, iyi ve profesyonel bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi kamuoyuna ve anket sonuçlarına önem veriyor. Kamuoyu yoklamaları haftalarca Gantz'ı, hükümetten çekilme planı doğrultusunda ilerlemekten alıkoydu. Veriler, seçmenlerinin çoğunun, onu hiçbir nüfuzu olmayan muhalefet sıralarında değil hükümet içinde ya da Savaş Kabinesi içinde görmek istediğini gösteriyordu. Ancak son zamanlarda ve hükümet koalisyonunun kurulmasından bu yana ilk defa bu eğilim tersine döndü. Bugün Gantz seçmenlerinin yüzde 60'ı hükümetten istifasını destekliyor çünkü artık içeriden bir tesirde bulunma gücü olduğunu düşünmüyorlar."