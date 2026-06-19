İsrail’in maskesini düşüren paylaşım Ben-Gvir’e pahalıya patladı

İsrail Merkezi Seçim Komitesi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele görüntülerini paylaşmasının yasa dışı seçim propagandası olduğuna hükmetti.

Komite, Ben-Gvir'e 23 bin şekel (yaklaşık 7 bin 800 dolar) para cezası kesti ve videonun sosyal medyadan kaldırılmasına karar verdi.

Ben-Gvir'in 19 Mayıs'ta paylaştığı videoda Aşdod Limanı'nda İsrail polisinin aktivistlere sert müdahalesi ve bakanın 'İşte böyle yapmak gerekiyor' sözleri yer alıyordu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'i 'devlete bilerek zarar vermekle' suçlayarak kamuoyu önünde eleştirdi.