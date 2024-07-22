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İsrail'in kanlı mesajı

İsrail Ortadoğu’da savaş cephesini genişletiyor. Gazze ve Lübnan’ın ardından önceki gece de savaş uçaklarıyla Suudi Arabistan hava sahasından geçip Yemen’deki limanı vurdu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
İsrail’in kanlı mesajı

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İsrail ordusu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail basınında, saldırının İsrail'den Yemen'e doğrudan düzenlenen ilk saldırı olduğuna dikkat çekildi. Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır" dedi. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, "Bu, tüm Ortadoğu'ya bir mesajdır" açıklamasında bulundu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise İsrail'in Hudeyde kentine yönelik saldırısına karşılık verileceğini ifade ederek "Önceki açıklamamızdaki gibi Tel Aviv'in güvenli olmadığını vurguluyoruz" dedi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu. Haberde, saldırı sonucu çok sayıda kişide yanıklar oluştuğu ifade edildi.

MÜLTECİ KAMPINI VURDU
İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu. Sağlık yetkilileri, saldırıda biri çocuk, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin ise yaralandığını aktardı. Filistin medyası, gece boyunca düzenlenen ve çoğunlukla mülteci kamplarını hedef alan saldırılarda en az 17 Filistinli'nin öldürüldüğünü bildirdi. Saldırı öncesi İsrail'in bina sakinlerinden binayı boşaltmaları konusunda uyardığı aktarıldı. Saldırılar sürerken Netanyahu ABD'ye gidiyor.

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