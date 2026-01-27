İsrail’in İran provokasyonu patladı: Öldü dedikleri aktivist sosyal medyada paylaştı

İsrail medyasının İran 'daki protestolarla ilgili provokasyonları ortaya çıkmaya devam ediyor. İsrail televizyon kanalı Kanal 12'nin İran'daki protestolar sırasında bir İsrailli kadının hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Görüntüleri bizzat o kadın yalanladı.

Noya Tsiyon, Takvim.com.tr

İSRAİL MEDYASI İRAN'DA ÖLDÜ DEDİ

İsrailli aktivist Noya Tsiyon kendi ölüm haberini televizyonda izlerken elindeki cep telefonuyla canlı video kaydı yaptı ve hayatta olduğunu gösterdi. Video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve izleyenler arasında şaşkınlığa yol açtı.

İsrail'in "Öldü" iddiası boşa çıktı: "Hayattayım spora gidiyorum"

İddiaların yayılmasının ardından Tsiyon, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kendi ölümüne dair haberleri evinde izlediğini söyleyen Tsiyon, bu duruma inanmakta güçlük çektiğini dile getirdi.