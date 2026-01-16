İsrail medyasında İran krizi: Kanal 14’ün “silah verdik” iması Tel Aviv’i karıştırdı

Morag, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise "Bu akşam Kanal 14'te bildirdiğimiz gibi İran'daki protestocuları yabancı aktörler gerçek ateşli silahlarla silahlandırıyor ve bu da yüzlerce rejim personelinin öldürülmesinin nedeni. Bunun arkasında kimin olduğunu herkes tahmin edebilir." İfadelerini kullandı.

"ARKASINDA KİM OLDUĞUNU HERKES TAHMİN EDEBİLİR"

Erakçi paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TAHRAN'DAN TEPKİ GELDİ

Erakçi ise Morag'ın paylaşımına "İsrail, her zaman ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalışmıştır. Ancak dikkat çekici bir şekilde, bu sefer sessiz kalan kısmı yüksek sesle söylüyorlar. Sokaklarımızda kan varken, İsrail 'protestocuları canlı silahlarla donattığını' açıkça övünerek ve 'bu yüzden yüzlerce ölü var. Başkan Trump şimdi ölümleri durdurmak için tam olarak nereye gitmesi gerektiğini bilmeli."sözleriyle karşılık verdi.

Morag paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TEL AVİV DELİYE DÖNDÜ

İsrail'in ana akım televizyon kanallarından Channel 12, Morag'ın ima yoluyla yaptığı açıklamaların İsrail'in güvenlik teşkilatında büyük öfkeye yol açtığını bildirdi. Kanalın perşembe akşamı yayımlanan ana haber bülteninde olaya ilişkin bir bölüme yer verildi ve bu bölüm "İran'ın hizmetinde Channel 14" başlığıyla sunuldu.

Morag ise Channel 12'ye sert yanıt verdi. X'te yaptığı paylaşımda, Channel 12'nin "Hamas, Hizbullah ve ülkenin en büyük düşmanları için çalıştığını" iddia etti.

Bu rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın protestocuları öldürmeyi bırakmaması halinde İran'a saldırmakla tehdit ettiği sırada geldi. Trump tehditlerinin ardından İran'da ölümlerin ve idamların durduğunu söyleyerek saldırı niyetinden vazgeçtiğini ima etti.