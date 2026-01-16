İsrail medyasında İran krizi: Kanal 14’ün “silah verdik” iması Tel Aviv’i karıştırdı
İsrail’in sağcı Kanal 14’ü, İran’daki rejim karşıtı protestocuların yabancı aktörlerce silahlandırıldığını ima etti. Kanal 14'ün yayınının Tel Aviv'de öfkeye yol açtığı bildirildi. İran ise İsrail'in ABD-İran savaşını körüklediğini belirtti.
İran'daki protestoları İsrail'in kışkırttığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken İsrail medyasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
İSRAİL KANALI "SİLAHLARI BİZ VERDİK" DEDİ
İsrail'in sağcı Kanal 14 haber kanalının bir muhabiri İsrail'in İranlı protestoculara silah sağladığını ima etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise İsrail'i İran ile ABD arasında savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı.
İRAN'DA YABANCI AKTÖRLER
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14, salı günü kaynağı belirtilmeyen bir haberde İran'da rejim karşıtı protestocuların "yabancı aktörler" tarafından silahlandırıldığını söyledi.
Televizyon kanalının siyasi muhabiri Tamir Morag'a göre, silahlar protestocuların yüzlerce İran güvenlik görevlisini öldürmesine olanak sağladı.
"ARKASINDA KİM OLDUĞUNU HERKES TAHMİN EDEBİLİR"
Morag, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise"Bu akşam Kanal 14'te bildirdiğimiz gibi İran'daki protestocuları yabancı aktörler gerçek ateşli silahlarla silahlandırıyor ve bu da yüzlerce rejim personelinin öldürülmesinin nedeni. Bunun arkasında kimin olduğunu herkes tahmin edebilir."İfadelerini kullandı.
TAHRAN'DAN TEPKİ GELDİ
Erakçi ise Morag'ın paylaşımına "İsrail, her zaman ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalışmıştır. Ancak dikkat çekici bir şekilde, bu sefer sessiz kalan kısmı yüksek sesle söylüyorlar. Sokaklarımızda kan varken, İsrail 'protestocuları canlı silahlarla donattığını' açıkça övünerek ve 'bu yüzden yüzlerce ölü var. Başkan Trump şimdi ölümleri durdurmak için tam olarak nereye gitmesi gerektiğini bilmeli."sözleriyle karşılık verdi.
TEL AVİV DELİYE DÖNDÜ
İsrail'in ana akım televizyon kanallarından Channel 12, Morag'ın ima yoluyla yaptığı açıklamaların İsrail'in güvenlik teşkilatında büyük öfkeye yol açtığını bildirdi. Kanalın perşembe akşamı yayımlanan ana haber bülteninde olaya ilişkin bir bölüme yer verildi ve bu bölüm "İran'ın hizmetinde Channel 14" başlığıyla sunuldu.
Morag ise Channel 12'ye sert yanıt verdi. X'te yaptığı paylaşımda, Channel 12'nin "Hamas, Hizbullah ve ülkenin en büyük düşmanları için çalıştığını" iddia etti.
Bu rapor, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın protestocuları öldürmeyi bırakmaması halinde İran'a saldırmakla tehdit ettiği sırada geldi. Trump tehditlerinin ardından İran'da ölümlerin ve idamların durduğunu söyleyerek saldırı niyetinden vazgeçtiğini ima etti.