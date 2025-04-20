İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım saldırıları bitmek bilmiyor!

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında, geri adım atmadı. Kan emiciler, önceki gün de Gazze Han Yunus'ta ev ve çadırlara bomba yağdırdı. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıda 10 kişinin öldüğünü, bir berber dükkanına düzenlenen hava saldırısında ise iki çocuk ve bir kadınla birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ACİL YARDIM!

Kuzeyde Tel el-Zatar bölgesinde bir konuta düzenlenen saldırıda 13 kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in yardım ve yakıt girişine yönelik devam eden kısıtlamaları nedeniyle acil durum operasyonlarının durma noktasına geldiği açıklandı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 60 bine yakın kişiyi katletti.