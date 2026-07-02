Fransızları klima "çarptı" | Kavurucu sıcaklıklar kaos getirdi: Yumruk yumruğa kavga

Fransız Milletvekili Karl Olive, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, müşterilerin mağaza zincirinin farklı şubelerinin önünde klima almak için sabah 06.00'dan itibaren beklediklerini belirtti.

Fransa'nın Nanterre kentinde klima ve vantilatör satışı nedeniyle mağazada izdiham oluştu. Alman mağaza zincirinin bugünden itibaren yaklaşık 200 bin klima ve vantilatörü satışa sunacağını açıklamasının ardından farklı şubelerin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren ciddi kalabalıklar görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Paris'in banliyösü Nanterre kentinde de mağaza şubesinin önünde kalabalık oluştu.

Olive, bir ürünün, başarısının "kurbanı" olabileceğini belirterek "Ancak, mağazalara göre gerçekten var olan stoklar hakkında net bilgi olmaması, kabul edilmesi zor bir durum. Yüzlerce tüketici geldi, bazıları 2 saatten fazla bekledi ancak kendilerine en ufak bir açıklama yapılmadan geri döndü." ifadelerini kullandı.

Mağaza zincirinin farklı şubelerinde klima olmaması nedeniyle müşterilerin hayal kırıklığına uğradıklarını ifade eden Olive, mağazanın yaklaşık 200 bin soğutma cihazını satışa sunacağını açıkladığını hatırlattı.

Mağazanın kapılarının açılması ve müşterilerin aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla giriş kapısı hasar gördü, bazı müşteriler "Yavaş olun" ve "Dikkat edin, çok tehlikeli, biri ölebilir" şeklinde ikazda bulundu.

Müşterilerin klima ve vantilatör satın almak için geldikleri şubede izdiham yaşandı.

Ayrıca Aubervilliers, Lyon dahil ülkenin diğer kentlerindeki şubelerde müşteriler arasında tartışma ve kavga çıktı.

Lyon'daki şubede çıkan kavgada erkek müşteri, kadın müşterinin elindeki ürünü alarak onu yere düşürdü. Bir diğer şubede ise kadın müşteriler arasında yumruklu kavga yaşandı.

Fransa'da klima ve vantilatör izdihamı: Mağazada arbede çıktı

"KAOS SAHNELERİ"

Fransız basını, klima ve vantilatör satışı yapılan mağazalarda oluşan görüntüleri "kaos sahneleri" olarak nitelendirdi.

BFMTV kanalının haberine göre, ülkede beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle Fransız müşterilerin mağazalara klima ve vantilatörleri satın almak için akın etmeleri, gerginlik yaşanmasına ve ürünlerin tükenmesine neden oldu.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Saint-Germain-en-Laye kentindeki şubede kalan son vantilatörler için müşteriler arasında tartışma çıktı, mağazada sükuneti sağlamak amacıyla polis olay yerine intikal etti.