Bolivya’da infaz edilen Nihat Dindar’ın Türkiye’ye uzanan kokain hattı
Bolivya’da yargılandığı uyuşturucu dosyasındaki duruşmaya katılmadığı gün öldürülen “Pitbull” lakaplı Nihat Dindar’ın geçmişindeki uluslararası bağlantılara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dindar’ın adı, 2020’de Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderilmek istenirken yakalanan 4 ton 928 kiloluk dev sevkiyatın ardından Türk narkotik ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada gündeme gelmişti. Bolivya basınındaki kayıtlar ise Dindar’ın 2023’te bu kez İran’a gönderilmek istenen 332 kiloluk ayrı bir kokain sevkiyatı nedeniyle cezaevine girdiğini ortaya koydu.
Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde 28 Eylül'de öldürülen Nihat Dindar'ın geçmişi mercek altına alındıkça Türkiye, Kolombiya, Şili ve Bolivya'ya uzanan dikkat çekici bir trafik ortaya çıktı.
Bolivya polisi, İstanbul doğumlu 45 yaşındaki Dindar'ın uyuşturucu ticareti, suç ortaklığı ve suç örgütüyle bağlantılı dosyalarda kaydı bulunduğunu açıkladı. Dindar'ın öldürüldüğü günün sabahında ise 2024 yılından bu yana devam eden ayrı bir uyuşturucu davasında sözlü yargılamaya katılması gerekiyordu. Ancak Dindar duruşmaya gitmedi. Saatler sonra Pampa de la Isla bölgesinde öldürüldü.
DURUŞMAYA GİTMEDİ, SAATLER SONRA ÖLDÜRÜLDÜ
Bolivya polisinin aktardığı bilgilere göre Dindar, 28 Eylül günü bir motosiklette yolcu olarak ilerliyordu. Motosikleti kullanan kişi Dindar'ı Pampa de la Isla'da bir ara sokağa götürdü. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından sürücü silahını çıkararak Dindar'ı başından vurdu ve motosikletle olay yerinden kaçtı.
Yapılan otopside Dindar'ın ateşli silah mermisinin yol açtığı ağır kafa travması sonucu öldüğü tespit edildi. Bolivya makamları ayrıca Dindar'ın hakkında devam eden uyuşturucu soruşturmasında mahkemeye çıkmaması nedeniyle firari statüsünde bulunduğunu bildirdi.
Dindar'ın geçmişine ilişkin ise 2023'e uzanan başka bir uluslararası sevkiyat dosyasına ulaşıldı.
2023'TE BU KEZ İRAN HATTINDA ADI ÇIKTI
Bolivya'nın önde gelen gazetelerinden El Deber'in haberine göre Dindar'ın adı, Kasım 2023'te 332 kiloluk başka bir kokain sevkiyatı soruşturmasında da geçti.
Soruşturmaya göre Santa Cruz'dan yola çıkan bir TIR'daki cuchi ağacı kütüklerinin arasına 332 kilo kokain gizlendi. Yük Bolivya'dan çıktıktan sonra Şili'nin Arica kentinde gümrük ve güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bolivyalı soruşturmacılar sevkiyatın nihai varış noktasının İran olduğunu belirledi.
Operasyonun devamında Türk vatandaşları Nihat Dindar ve Sabit Dönmez ile Brezilya vatandaşları Carlos Roberto Da Silva ve Cayo de Lana Vacaro gözaltına alındı.
Dört şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerin 180 gün süreyle Palmasola Cezaevi'nde tutuklu kalmasına karar verdi. Şüpheliler ise mahkemede yükten haberleri olmadığını savundu.
Bu dosya, Dindar'ın adının Güney Amerika'daki uyuşturucu soruşturmalarına ilk kez girmediğini ancak uluslararası sevkiyatlarla bağlantılı olarak Bolivya'da doğrudan tutuklandığını gösteren önemli kayıtlardan biri oldu.
4,9 TONLUK DEV SEVKİYATTA ROTA TÜRKİYE
Dindar'ın Türkiye'deki narkotik soruşturmalarında gündeme gelmesine neden olan kritik dosyanın başlangıcı ise 9 Haziran 2020'ye uzanıyor.
Kolombiya polisi, Buenaventura Limanı'nda Türkiye rotasında ilerlemesi planlanan bir yükü incelemeye aldı. Narkotik köpeği "Dora", iki konteynerde bulunan granül kauçuk yüküne tepki verdi.
İlk saha testinde uyuşturucu tespit edilemedi. Ancak yükten alınan örnekler Cali'deki Adli Tıp ve Adli Bilimler laboratuvarına gönderildiğinde gerçek ortaya çıktı.
Kokain, paketler halinde yükün arasına saklanmamış; granül kauçuğa karıştırılmıştı.
Laboratuvar incelemesinin ardından ele geçirilen miktar 4 ton 928 kilo olarak kayıtlara geçti.
1.733 ÇUVALIN İÇİNE DAĞITILMIŞTI
Kolombiya basınında o dönem yayımlanan haberlerde, operasyonun boyutlarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
Caracol Radio'nun Kolombiya Narkotik Polisi'ne dayandırdığı habere göre, yaklaşık 4,9 ton kokain iki konteynerdeki 1.733 beyaz çuvalın içindeki granül kauçuğa karıştırılmıştı. Çuvalların her biri yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaydı.
Semana ise sevkiyattaki toplam granül kauçuk yükünün 51 bin 990 kilogram olduğunu aktardı. Kolombiya polisi yükün önce Orta Amerika'ya, ardından Türkiye'ye ulaştırılmasının planlandığını açıkladı. Sevkiyatın Türkiye'deki tahmini piyasa değeri dönemin yetkililerince 265 milyon dolar olarak duyuruldu.
Kolombiyalı yetkililerin açıklamasının ardından sevkiyatın Türkiye bağlantıları için de kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
AMBARLI'YA UZANAN HAT MERCEK ALTINA ALINDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden özel bir çalışma grubu oluşturuldu.
Ambarlı Limanı'nın geçmiş kayıtları, gümrük işlemleri ve Kolombiya'dan granül kauçuk ithal eden şirketlerin faaliyetleri incelendi.
Çalışmalarda MK Kimyevi Maddeler şirketinin sahibi eski gümrük müşaviri Murat Karabaş üzerinde duruldu. Karabaş teknik ve fiziki takibe alındı.
Narkotik birimleri, yöntemin sıradan bir konteyner sevkiyatından farklı olduğunu değerlendirdi. Kokainin Güney Amerika'da yasal ticari ürünlerin içine kimyasal yöntemle karıştırıldığı, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra ise özel laboratuvarlarda yeniden ayrıştırılmasının planlandığı tespit edildi.
UÇUŞ KAYITLARINDAN KİMYAGER EKİBİ ÇIKTI
Soruşturma derinleştikçe ekipler Türkiye'ye giriş yapan yabancıların uçuş kayıtlarını da incelemeye aldı.
İncelemelerde baş kimyager olduğu belirtilen Jose Rodrigo B.L. ile üç kişinin, 4,9 tonluk sevkiyatın Kolombiya'daki hazırlık sürecinin devam ettiği dönemde, 1 Şubat 2020'de İstanbul'a geldiği tespit edildi.
Soruşturma birimleri bu ekibin, granül kauçuğa karıştırılan kokainin Türkiye'de yeniden ayrıştırılacağı laboratuvarın kurulması için İstanbul'a geldiğini değerlendirdi.
Ancak soruşturma ilerledikçe polis, operasyonun teknik ayağından çok parayı sağlayan ve taraflar arasındaki irtibatı kuran kişilere yöneldi.
DİNLEMELERDE TEK BİR KOD ADI: "PİTBULL"
Teknik takip sırasında yapılan telefon görüşmelerinde sürekli "Pitbull" lakaplı bir isimden söz edildiği belirlendi.
Polisin yaptığı çalışmalarda bu kişinin Nihat Dindar olduğu tespit edildi.
Soruşturma kayıtlarına göre Dindar'ın, Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilen sevkiyatlara finansman sağlanması ve taraflar arasındaki bağlantıların kurulmasında rol aldığı değerlendirildi.
Dindar'ın adı, yaklaşık 4,9 tonluk sevkiyatın Türkiye ayağındaki soruşturmada kilit isimlerden biri olarak dosyaya girdi.
2022'DE OPERASYON YAPILDI, "PİTBULL" BULUNAMADI
Narkotik ekiplerinin takibi 2022 yılında yeni bir operasyonla devam etti.
Murat Karabaş'ın Kolombiya'dan bu kez "hayvan derisi" ithalatı görüntüsü altında yeni bir sevkiyat organize ettiği tespit edilince 11 Ocak 2022'de operasyon için düğmeye basıldı.
Karabaş'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Ancak ekipler, soruşturmada "Pitbull" kod adıyla geçen Nihat Dindar'a ulaşamadı.
Türkiye'deki operasyonda izini kaybettiren "Pitbull"un adı, iki yıl sonra bu kez Bolivya'daki uluslararası uyuşturucu soruşturmasında yeniden gündeme geldi.