Bolivya polisi, İstanbul doğumlu 45 yaşındaki Dindar'ın uyuşturucu ticareti, suç ortaklığı ve suç örgütüyle bağlantılı dosyalarda kaydı bulunduğunu açıkladı. Dindar'ın öldürüldüğü günün sabahında ise 2024 yılından bu yana devam eden ayrı bir uyuşturucu davasında sözlü yargılamaya katılması gerekiyordu. Ancak Dindar duruşmaya gitmedi. Saatler sonra Pampa de la Isla bölgesinde öldürüldü.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde 28 Eylül'de öldürülen Nihat Dindar'ın geçmişi mercek altına alındıkça Türkiye, Kolombiya, Şili ve Bolivya'ya uzanan dikkat çekici bir trafik ortaya çıktı.

DURUŞMAYA GİTMEDİ, SAATLER SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Bolivya polisinin aktardığı bilgilere göre Dindar, 28 Eylül günü bir motosiklette yolcu olarak ilerliyordu. Motosikleti kullanan kişi Dindar'ı Pampa de la Isla'da bir ara sokağa götürdü. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından sürücü silahını çıkararak Dindar'ı başından vurdu ve motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yapılan otopside Dindar'ın ateşli silah mermisinin yol açtığı ağır kafa travması sonucu öldüğü tespit edildi. Bolivya makamları ayrıca Dindar'ın hakkında devam eden uyuşturucu soruşturmasında mahkemeye çıkmaması nedeniyle firari statüsünde bulunduğunu bildirdi.

Dindar'ın geçmişine ilişkin ise 2023'e uzanan başka bir uluslararası sevkiyat dosyasına ulaşıldı.