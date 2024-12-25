İsrail'in eski uzay başkanı Prof. Haim Eshed: "Aslında Trump bunu açıklamak üzereydi"

ABD'de gizli askeri projeleri yürüten Project Stargate, 1984'te Mars'a ekip gönderdi. Gözlemler, CIA belgelerinde deşifre edildi. Buna göre; araştırmacılar, Mars'ta piramit benzeri yapılar ve geniş yollar tespit etti. "Çok büyük insanlardan" oluşan bir nüfus gördüklerini belirtti. İsrail Uzay Programı'nın eski Başkanı Prof. Haim Eshed ise bir röportajında uzaylıların Mars'ta üs kurduğunu iddia etti. Bu varlıkların ABD Başkanı Donald Trump'la sessizlik anlaşması yaptığını öne sürerek "Aslında Trump bunu açıklamak üzereydi. Ancak Galaktik Federasyon'daki uzaylılar, 'Bekleyin, önce insanlar sakinleşsin' dediler. Mars'ın derinliklerinde bir yer altı üsleri var" sözlerini kaydetti.

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