Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar ve abluka altında tuttuğu Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yetim bıraktığı yaralı Filistinli çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Fotoğraf: AA

ATEŞKESE RAĞMEN ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Gazze'de varılan ateşkese rağmen geçen iki haftada saldırılar sonucu 5 erkek ve iki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirten Pires, en az 33 çocuğun ise ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Pires, daha önce aldıkları yaralar nedeniyle iki erkek çocuğun daha yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, "Ateşkesin ilanından bu yana geçen bir yılı aşkın sürede 340'tan fazla çocuk öldü, yüzlercesi ise yaralandı." dedi.

Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuğun hala yerinden edilmiş durumda olduğunu vurgulayan Pires, çoğunun çadırlarda ya da bombalanmış ve tehlikeli binalarda yaşadığını söyledi.