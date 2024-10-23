ABD’den Kuzey Kore iddiası! Rusya’ya sevkiyat yapıldı mı?

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Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da savaşmak üzere asker gönderdiği iddia edilirken ABD'den söz konusu iddialara destek geldi. ABD'DEN KUZEY KORE İDDİASI Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya destek için bu ülkeye asker sevk ettiği iddialarını doğruladı ve Kuzey Kore iddialarını doğrulayan ilk üst düzey ABD yetkilisi oldu. Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Takvim Fotoğraf Arşivi

AUSTIN RESMEN DOĞRULADI Austin, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'ya giden Kuzey Kore birlikleri bulunduğuna dair kanıtlar görüyoruz. Tam olarak ne yaptıkları henüz bilinmiyor." dedi. Kuzey Kore askerlerinin "çatışmada nasıl bir rol oynayacakları" ve "Ukrayna'ya gitmeyi düşünüp düşünmediklerini" saptamaya çalıştıklarını kaydeden Austin, "Eğer ortak muharip güç iseler niyetleri Rusya adına bu savaşa katılmaktır. Bu çok çok ciddi bir konu. Bunun sadece Avrupa'ya değil, aynı zamanda Hint-Pasifik'e de etkileri olur." diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi