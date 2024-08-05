İsrail’den yeni skandal! Drone ile bayraklı provokasyon

Bir haftadır gerilimin tırmandığı ve Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye-İsrail ilişkilerinde, dün yeni bir kriz yaratacak hareket yaşandı.

KAŞIYORLAR...

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından Türkiye bir günlük yas ilan etti, bayraklar yarıya indirildi. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki bayrağın yarıya indirilmesi İsrail'i çileden çıkardı, Israel Katz ülkesindeki en üst düzey Türk diplomatın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.



İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in yan yana durduğu skandal paylaşımını bu hafta bir adım daha ileri götürdü. X sosyal medya hesabından Türkçe, İbranice ve İngilizce yapılan hakaretlerle dolu açıklamaya Ankara'dan anında çok sert yanıt geldi.



ELÇİLİĞİMİZİN ÜZERİNDE...

Dün ise Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği üzerinde bir insansız hava aracı belirdi. Büyükelçilikteki Türk bayrağının üstünde İsrail bayrağı açan drone'u Ohad Ben Hamo uçurdu. Yerel medyaya konuşan Hamo, Türkiye'ye karşı provokatif cümleler kurdu. Sosyal medya yorumlarında ise Türk halkı ve hükümetine hakaret eden ifadeler vardı. ABD'deki Yahudi Haber Ajansı görüntüyü "Türkiye NATO'nun İsrail'i savunmasını engelliyor" mesajıyla X hesabından paylaştı.



LÜBNAN'A GİTMEYİN

Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Lübnan'daki Türk vatandaşlarının da tedbirli olmalarını ve Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ile Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemelerini istedi.



KATZ'IN İŞİ OLABİLİR

İsrail'in hadsiz Dışişleri Bakanı Katz'ın bu olayda da parmağı olabileceği belirtiliyor.