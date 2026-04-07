Enerji arz güvenliğinin her zamankinden daha kritik hale geldiği 2026 yılında, petrol rezervleri küresel rekabetin merkezinde yer alıyor. Açıklanan son raporlar, yıllardır "petrolün kalbi" olarak görülen bölgelerin yanı sıra farklı coğrafyalarda bulunan devasa rezervlerin öne çıktığını ortaya koydu. İşte dünyanın en güçlü petrol rezervine sahip ülkeleri…
EN ZENGİN PETROL REZERVLERİNE SAHİP ÜLKELER
Küresel enerji dengelerinin yeniden şekillendiği 2026 yılında, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler netlik kazandı. Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 savunma incelemesi, ülkelerin sahip olduğu kanıtlanmış petrol rezervlerini mercek altına aldı. Açıklanan liste, enerji kaynaklarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik ve askeri güç açısından da belirleyici rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.
İşte dünyanın en güçlü petrol rezervlerine sahip ülkelerin sıralaması:
15- Cezayir – 12 milyar 200 milyon varil
14- Brezilya – 12 milyar 715 milyon varil
13- Çin – 26 milyar 23 milyon varil
12- Kazakistan – 30 milyar varil
11- Nijerya – 36 milyar 890 milyon varil
10- ABD – 38 milyar 212 milyon varil
9- Libya – 48 milyar 363 milyon varil
8- Rusya – 80 milyar varil
7- Birleşik Arap Emirlikleri – 97 milyar 800 milyon varil
6- Kuveyt – 101 milyar 500 milyon varil
5- Irak – 145 milyar 19 milyon varil
4- Kanada – 170 milyar 300 milyon varil
3- İran – 208 milyar 600 milyon varil
2- Suudi Arabistan – 258 milyar 600 milyon varil
1- Venezuela – 303 milyar 806 milyon varil
TÜRKİYE PETROL REZERVLERİNDE 49. SIRADA
Küresel petrol rezervleri sıralamasında Türkiye'nin konumu da netlik kazandı. Global Firepower'ın 2026 yılı verilerine göre Türkiye, sahip olduğu 366 milyon varillik petrol rezerviyle dünya genelinde 49. sırada yer alıyor.
Son yıllarda yapılan yeni keşifler ve enerji alanındaki yatırımlarla rezervlerini artırma yönünde önemli adımlar atan Türkiye, henüz küresel "ilk 10" listesinde yer almasa da dikkat çeken bir yükseliş trendi sergiliyor. Uzmanlar, özellikle yerli arama faaliyetleri ve enerji politikalarının bu artışta etkili olduğunu vurguluyor.
Öte yandan enerji bağımsızlığına yönelik atılan adımlar, Türkiye'nin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda askeri kapasitesine de katkı sağlıyor. Enerji kaynaklarının güvence altına alınması, ülkenin genel askeri güç endeksi (PwrIndx) üzerinde de olumlu bir etki oluşturuyor.
Haberde yer verilen petrol rezervi verileri, Global Firepower'ın 2026 yılına ait raporundan derlenmiştir. Türkiye'nin rezerv miktarı ve sıralamadaki konumu da aynı kaynak temel alınarak aktarılmıştır.