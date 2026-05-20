Bir İHA bütün ülkeyi ürpertti! Litvanya'da ordu sirenleri çaldı, cumhurbaşkanı sığınağa alındı | Savaş uçakları devrede

NATO SAVAŞ UÇAKLARI DEVREDE

Litvanya Savunma Bakanlığı, Belarus yönünden geldiği düşünülen insansız hava aracının sınır yakınlarında tespit edilmesi üzerine NATO Baltık Hava Polisliği misyonunun aktif edildiğini bildirdi.

Askeri uçakların tehdidi etkisiz hale getirmeye çalıştığını aktaran Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, "NATO Hava Polisliği misyonu aktif hale getirildi ve Litvanya hava sahasında tespit edilen bir insansız hava aracına müdahale ediliyor" diye konuştu.

Vilnius Havalimanı uçuşlara kapatıldı, parlamento binası tahliye edildi.

4 YIL SONRA İLK BÜYÜK ALARM

Yaşanan kriz, Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını topyekun işgale başladığı Şubat 2022 tarihinden bu yana Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkenin başkentinde görülen ilk büyük alarm durumu olarak kayıtlara geçti.

Doğuda Rusya müttefiki Belarus, batıda Rusya kontrolündeki Kaliningrad özerk bölgesiyle sınır komşusu Litvanya, stratejik konumu nedeniyle uzun süredir yüksek güvenlik önlemleri altında bulunuyordu.

