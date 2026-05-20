Bir İHA bütün ülkeyi ürpertti! Litvanya'da ordu sirenleri çaldı, cumhurbaşkanı sığınağa alındı | Savaş uçakları devrede
Avrupa kıtası Litvanya hava sahasında yaşanan insansız hava aracı ihlaliyle sarsıldı. Belarus üzerinden geldiği değerlendirilen hava aracı başkent Vilnius civarında paniğe yol açtı. Litvanya ordusu sirenleri çalarak halkı sığınaklara yönlendirdi. Ülkenin en üst düzey yöneticileri Cumhurbaşkanı Nauseda ve Başbakan Ruginiene acil durum protokolleri kapsamında sığınaklara alındı. NATO jetleri havalanırken Şubat 2022 tarihinden itibaren bölgede görülen en ciddi güvenlik zafiyeti kayıtlara geçti.
- Litvanya, Belarus sınırından gelen gizemli bir insansız hava aracı nedeniyle ulusal güvenlik alarmı verdi.
- Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Inga Ruginiene sığınaklara götürüldü, Litvanya parlamentosu Seimas tahliye edildi.
- NATO Baltık Hava Polisliği misyonu aktif hale getirildi ve Vilnius Havalimanı üzerindeki hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.
- Litvanya ordusu, vatandaşlara güvenli yerlere ve sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.
- Bu kriz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Litvanya'da görülen ilk büyük alarm durumu olarak kayıtlara geçti.
Avrupa kıtası doğu sınırındaki Litvanya, hava sahasını ihlal eden gizemli insansız hava aracı sebebiyle hareketli saatler yaşadı. Litvanya Savunma Bakanlığı ile ordusunun peş peşe yayınladığı acil durum mesajları başkent Vilnius sokaklarında yankılandı.
LİDERLER SIĞINAĞA İNDİRİLDİ MECLİS BOŞALTILDI
Baltic News Service ajansının paylaştığı bilgilere göre kriz anında devletin zirvesi acil durum protokolüyle koruma altına alındı. Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Başbakan Inga Ruginiene hızla sığınaklara götürüldü. Eş zamanlı yürütülen operasyonla Litvanya parlamentosu Seimas tahliye edildi. Güvenlik çemberine alınan başkentte Vilnius Havalimanı üzerindeki hava sahası sivil uçuşlara tamamen kapatıldı.
"DERHAL SIĞINAĞA GİDİN"
Belarus sınırına yakın bölgelerde başlayan hareketlilik kısa sürede ülke geneline yayıldı. Litvanya ordusu tarafından yayınlanan acil durum duyurusunda başkent sakinlerine hayati uyarılarda bulunuldu.
Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan resmi çağrıda, "Derhal bir sığınağa ve güvenli bir yere gidin, sevdiklerinize dikkat edin" ifadeleri kullanıldı.
NATO SAVAŞ UÇAKLARI DEVREDE
Litvanya Savunma Bakanlığı, Belarus yönünden geldiği düşünülen insansız hava aracının sınır yakınlarında tespit edilmesi üzerine NATO Baltık Hava Polisliği misyonunun aktif edildiğini bildirdi.
Askeri uçakların tehdidi etkisiz hale getirmeye çalıştığını aktaran Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, "NATO Hava Polisliği misyonu aktif hale getirildi ve Litvanya hava sahasında tespit edilen bir insansız hava aracına müdahale ediliyor" diye konuştu.
4 YIL SONRA İLK BÜYÜK ALARM
Yaşanan kriz, Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını topyekun işgale başladığı Şubat 2022 tarihinden bu yana Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkenin başkentinde görülen ilk büyük alarm durumu olarak kayıtlara geçti.
Doğuda Rusya müttefiki Belarus, batıda Rusya kontrolündeki Kaliningrad özerk bölgesiyle sınır komşusu Litvanya, stratejik konumu nedeniyle uzun süredir yüksek güvenlik önlemleri altında bulunuyordu.