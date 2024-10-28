ABD Başkanı Joe Biden erken oy kullandı!

ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimleri için erken oy kullandı (REUTERS)



Amerikan medyasının yoğun ilgi gösterdiği erken oy kullanma işlemi için seçim merkezine giden Biden, burada diğer Amerikalılarla birlikte sıraya girdi ve seçmenlerle sohbet etti.

Oyunu kullanacağı binaya girişinde tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadına yardım eden Biden, kimlik kontrolünün ardından önündeki ekranda elektronik imzasını attı.