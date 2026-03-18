Gazze'de zulüm Lübnan'da sinsi işgal: İsrail Sur kentini boşaltıyor

İsrail, bir yandan Lübnan’ın güneyindeki Sur kenti için tahliye kararı alarak binlerce sivili kış ortasında göçe zorlarken, diğer yandan Batı Şeria’da yerleşimci terörüyle adım adım ilhak planını uyguluyor. Gazze’den Lübnan’a kadar yayılan bu saldırı dalgası, bölgedeki insani krizi geri dönülemez bir noktaya taşıyor. Ekim 2023’ten bu yana sadece Gazze'deki şehit sayısı 1125’i, gözaltı sayısı ise 22 bini aşmış durumda.

  • İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için tahliye uyarısı yaparak saldırı tehdidinde bulundu, binlerce sivil kuzeye göç etmeye başladı.
  • İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Sur kent merkezindeki Hamadiye ve çevresindeki 10 bölgede yaşayan sivillere evlerini terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme çağrısı yaptı.
  • Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 1125'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı.
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldı.
  • Gazze'deki saldırılarda 20 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

İsrail, işgal ağını Lübnan ve Batı Şeria genelinde genişletiyor. Bir yandan Lübnan'ın güneyindeki stratejik Sur kenti için acil tahliye uyarısı yaparak binlerce sivili göçe zorlayan işgal ordusu, diğer yandan Batı Şeria'da sistematik terör ve yerleşimci saldırılarıyla adım adım ilhak planını uyguluyor. Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda bilanço ağırlaşırken, insani kriz her geçen gün daha korkunç boyutlara ulaşıyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için tahliye uyarısı yaptı. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

SİVİLLER KUZEYE AKIN EDİYOR

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki stratejik öneme sahip Sur kenti ve çevresi için acil tahliye uyarısı yaparak saldırı tehdidinde bulundu.

Lübnan basınında çıkan haberlerde, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Sur kentindeki Lübnanlıların kuzeye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgelerde yaşayan Lübnanlılara evlerini terk etme ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme çağrısı yapmıştı.

Lübnanlı vatandaşlar evlerini terk ediyor.

HEDEFTEKİ BÖLGELER

Adraee'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, tehdit edilen bölgeler arasında Sur kent merkezinde Hamadiye ve çevresindeki Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial yer almıştı.

İŞGAL PLANI: KATLİAMIN ADI BATI ŞERİA

Siyonist İsrail rejimi, 28 Şubat'ta İran'a yönelik hamleleriyle bölgeyi ve ABD'yi büyük bir savaşın içine çekerken, arka planda asıl hedefi olan ilhak planlarını hızlandırdı. Gazze'den Batı Şeria'ya, Mescid-i Aksa'dan Suriye sınırına kadar zulmünü yayan işgal güçleri, Batı Şeria'da adeta "sessiz bir katliam"yürütüyor. İşgal altındaki topraklarda insani değerler ayaklar altına alınırken, dünya kamuoyunun dikkati başka yöne çekilerek toprak gaspları meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan’ın güneyindeki Sur kenti görüntülendi.

SİVİL TERÖRİSTLER DEVREDE

Batı Şeria'da sadece askerler değil, "yerleşimci" adı altındaki sivil teröristler de sahneye sürüldü. Filistinli ailelerin evlerini yakan, geçim kaynakları olan ağaçlarını kesen ve hayvanlarını çalan bu gruplar, İsrail ordusunun koruması altında her türlü suçu işliyor.

Bölgeden gelen haberler dehşet verici: Çocukların araçlarla ezildiği, düğünlerin basıldığı ve ailelerin gözü önünde insanlık onuruna aykırı tacizlerin yaşandığı rapor ediliyor. Son olarak bayram alışverişinden dönen bir ailenin aracına 70 kurşun sıkılarak anne, baba ve iki çocuğun katledilmesi, zulmün ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

22 BİN KİŞİ GÖZALTINDA

İşgal rejiminin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1125'ten fazla Filistinli şehit oldu, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı. Baskınlarla yıldırılmaya çalışılan halktan yaklaşık 22 bin kişi ise haksız yere gözaltına alınarak İsrail zindanlarına atıldı.

HEDEF FİLİSTİN'İN GELECEĞİ: ÇOCUKLAR KASTEN KATLEDİLİYOR

Uluslararası raporlar, İsrail'in saldırılarında tesadüfe yer olmadığını Filistin neslini yok etmek için çocukların kasten hedef alındığını belgeliyor. Gazze'deki soykırımda 20 binden fazla çocuk can verirken, 2000 yılından bu yana 13 bine yakın çocuk esir alındı. Esir tutulan çocukların neredeyse tamamı fiziksel şiddet ve aşağılayıcı muamelelere maruz kaldıklarını ifade ediyor. Gazze'de ise ateşkes söylemlerine rağmen insani yardımlar engelleniyor, hastaneler yakıtsızlıktan hizmet veremez hale getirilerek halk ölüme terk ediliyor.

2023'TEN BU YANA

Can Kaybı1.125+
Yaralı Sayısı11.700+
Gözaltı Sayısı22.000+
Çocuk Can Kaybı (Gazze)20.000+

