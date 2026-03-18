Siyonist İsrail rejimi, 28 Şubat'ta İran'a yönelik hamleleriyle bölgeyi ve ABD'yi büyük bir savaşın içine çekerken, arka planda asıl hedefi olan ilhak planlarını hızlandırdı. Gazze'den Batı Şeria'ya, Mescid-i Aksa'dan Suriye sınırına kadar zulmünü yayan işgal güçleri, Batı Şeria'da adeta "sessiz bir katliam" yürütüyor. İşgal altındaki topraklarda insani değerler ayaklar altına alınırken, dünya kamuoyunun dikkati başka yöne çekilerek toprak gaspları meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Batı Şeria'da sadece askerler değil , "yerleşimci" adı altındaki sivil teröristler de sahneye sürüldü. Filistinli ailelerin evlerini yakan, geçim kaynakları olan ağaçlarını kesen ve hayvanlarını çalan bu gruplar, İsrail ordusunun koruması altında her türlü suçu işliyor.

Bölgeden gelen haberler dehşet verici: Çocukların araçlarla ezildiği, düğünlerin basıldığı ve ailelerin gözü önünde insanlık onuruna aykırı tacizlerin yaşandığı rapor ediliyor. Son olarak bayram alışverişinden dönen bir ailenin aracına 70 kurşun sıkılarak anne, baba ve iki çocuğun katledilmesi, zulmün ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

22 BİN KİŞİ GÖZALTINDA

İşgal rejiminin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1125'ten fazla Filistinli şehit oldu, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı. Baskınlarla yıldırılmaya çalışılan halktan yaklaşık 22 bin kişi ise haksız yere gözaltına alınarak İsrail zindanlarına atıldı.

HEDEF FİLİSTİN'İN GELECEĞİ: ÇOCUKLAR KASTEN KATLEDİLİYOR

Uluslararası raporlar, İsrail'in saldırılarında tesadüfe yer olmadığını Filistin neslini yok etmek için çocukların kasten hedef alındığını belgeliyor. Gazze'deki soykırımda 20 binden fazla çocuk can verirken, 2000 yılından bu yana 13 bine yakın çocuk esir alındı. Esir tutulan çocukların neredeyse tamamı fiziksel şiddet ve aşağılayıcı muamelelere maruz kaldıklarını ifade ediyor. Gazze'de ise ateşkes söylemlerine rağmen insani yardımlar engelleniyor, hastaneler yakıtsızlıktan hizmet veremez hale getirilerek halk ölüme terk ediliyor.

2023'TEN BU YANA

Can Kaybı 1.125+ Yaralı Sayısı 11.700+ Gözaltı Sayısı 22.000+ Çocuk Can Kaybı (Gazze) 20.000+