Bilim dünyasında uzun süredir peşinde koşulan bir gizem daha aydınlanıyor. CERN'de yürütülen çalışmalar sonucunda araştırmacılar atom altı evrene dair önemli bir keşfe imza attı. İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında bulunan dev araştırma merkezinde bilim insanları alışılmış protondan çok daha ağır bir parçacığı tespit etti.
Yeni parçacık Xi-cc-plus nedir?
NY Post'ta yer alan habere göre Xi-cc-plus olarak adlandırılan bu yeni parçacık iki "charm" kuarkı ve bir "down" kuarkından oluşuyor. Yapısı itibarıyla sıradan protonlara benzerlik gösterse de yaklaşık dört kat daha ağır olmasıyla dikkat çekiyor. Bu özelliği onu atom altı fiziğin en ilginç yapı taşlarından biri haline getiriyor.
Keşif nasıl yapıldı?
Keşif, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda gerçekleştirilen yüksek enerjili çarpışmalar sırasında elde edildi. Bu dev makine parçacıkları neredeyse ışık hızında çarpıştırarak evrenin ilk anlarına benzer koşullar yaratıyor ve ortaya çıkan parçacıkları inceleme fırsatı sunuyor.
Atomları bir arada tutuyor
Bilim insanlarına göre bu bulgu özellikle güçlü nükleer kuvvet hakkında daha derin bir anlayış geliştirmeye yardımcı olabilir. Çünkü bu kuvvet proton ve nötronları bir arada tutan ve dolayısıyla tüm atomların varlığını mümkün kılan temel etkileşimlerden biri.
Gerildikçe güçleniyor
Araştırmacılar bu parçacığın davranışını "gerildikçe daha da güçlenen bir bağ"a benzetiyor. Yani parçacıklar arasındaki mesafe arttıkça onları bir arada tutan kuvvet zayıflamak yerine daha da güçleniyor. Bu durum atom çekirdeğinin neden dağılmadığını anlamada kritik bir ipucu sunuyor.
Kısa sürede tespit edilebiliyor
Bilim insanları bu keşfin aynı zamanda teknolojik ilerlemenin de bir sonucu olduğunu vurguluyor. LHC'de yapılan son yükseltmeler sayesinde geçmişte yıllarca veri toplanmasına rağmen gözlemlenemeyen parçacıklar artık çok daha kısa sürede tespit edilebiliyor. Kısacası bu yeni parçacığın keşfi sadece tek bir buluş değil; atomların nasıl bir arada kaldığını anlamaya yönelik büyük bir sıçrama.