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İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İsrail ordusu saldırının arkasında olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 20:20 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 20:24
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı!

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Aktarılan bilgilere göre, saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

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Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

KATİL İSRAİL'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

GALLANT'TAN AÇIKLAMA
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki saldırıyı "Hizbullah kırmızı çizgiyi aşmıştı" sözleriyle üstlendi.

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