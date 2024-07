Avrupa’da alkol alarmı! Her yıl 800 bin kişi ölüyor! DSÖ Türkiye’nin alkol kullanımı için uyguladığı politikaları örnek gösterdi!

Verilere göre her 3 kişiden biri alkol tüketiyor, her 10 kişiden biri alkol kullanım bozukluğunda, her 20 kişiden biri ise alkolik.

AVRUPALILAR ALKOL TÜKETİMİNDE BİRİNCİ SIRADA

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Özel Danışmanı Dr. Guden Galea, "DSÖ Avrupa Bölgesi, dünya çapında en yüksek alkol tüketim seviyesiyle rekoru elinde tutuyor. Ülkelerin alkol tüketimini azaltmada etkili olduğunu bildiğimiz politikaları uygulamaya yönelik güçlü bir hamle yapması gerekiyor" dedi.