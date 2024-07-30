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Avrupa'da alkol alarmı! Her yıl 800 bin kişi ölüyor! DSÖ Türkiye'nin alkol kullanımı için uyguladığı politikaları örnek gösterdi!

İnsan sağlığına en büyük tehditlerden biri olan alkol tüketimi Avrupa’da artarak devam ediyor. Pek çok Avrupa ülkesi alkol tüketimini azaltmak için herhangi bir politika uygulamazken her yıl 8 bin kişi alkolden hayatını kaybediyor. DSÖ, alkolün ölümcül etkisine dikkat çekerek “acil” koduyla çağrıda bulunup Türkiye’yi alkol politikaları konusunda örnek gösterdi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 19:55 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 20:06
Avrupa’da alkol alarmı! Her yıl 800 bin kişi ölüyor! DSÖ Türkiye’nin alkol kullanımı için uyguladığı politikaları örnek gösterdi!

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Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki alkol tüketimi ve zararlarına dikkat çekti.

2019'da elde edilen verilere göre Avrupa ve Orta Asya'daki 53 devleti kapsayan alkol DSÖ Avrupa Bölgesi, dünyada kişi başına en yüksek miktarda alkol tüketme verisine sahip.

İNSANLAR NE KADAR ALKOL TÜKETİYOR?

Son verilere göre DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yaşayan kadınlar yılda 4 litre alkol tüketirken erkeklerin oranı ise bunun tam 4 katı 15 litre.

Verilere göre her 3 kişiden biri alkol tüketiyor, her 10 kişiden biri alkol kullanım bozukluğunda, her 20 kişiden biri ise alkolik.

AVRUPALILAR ALKOL TÜKETİMİNDE BİRİNCİ SIRADA

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Özel Danışmanı Dr. Guden Galea, "DSÖ Avrupa Bölgesi, dünya çapında en yüksek alkol tüketim seviyesiyle rekoru elinde tutuyor. Ülkelerin alkol tüketimini azaltmada etkili olduğunu bildiğimiz politikaları uygulamaya yönelik güçlü bir hamle yapması gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN ALKOL POLİTİKASI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

AB ülkelerinde on yıldan uzun süredir alkol tüketim seviyelerinde bir değişiklik olmadığına dikkat çekilirken "Bölge bir bütün olarak hedefe ulaşma yolunda görünse de, bunun başlıca nedeni, alkol tüketim vergilerini artırmak ve alkolün bulunabilirliğini sınırlamak için kararlı adımlar atılan Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna gibi en kalabalık ülkelerden birkaçında alkol tüketiminde yaşanan önemli düşüşlerdir" denildi.

TÜKETİMİ AZALTMAK İÇİN YETERLİ ÖNLEM ALINMIYOR

Çoğu Avrupa ülkesi, DSÖ'nün alkol vergilerinin artırılması, reklamlarının kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi tavsiyelerine uymuyor.

DSÖ, 2025'e kadar Avrupa'daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısı yapıyor.

BÖLGEDE ALKOLÜN ZARARLARI NE KADAR CİDDİ?

Avrupa'da her yıl yaklaşık 800 bin kişi, her gün ise 2 bin 200 kişi alkolden hayatını kaybediyor.

Avrupa ülkeleri, yüksek alkol tüketimi ve yaşlanan nüfus nedeniyle küresel olarak alkolle ilişkili kanser vakalarının en yüksek olduğu ülkelerden bazılarıdır.

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