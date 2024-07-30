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İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti! Tel Aviv'den Fuad Şükür iddiası

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e çıktığı bildirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırı öncesi ABD Başkanı Joe Biden'ı arayıp bilgi verdiği öğrenildi. İsrail ordusu Hizbullah’ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü iddia etti.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 20:20 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 09:52
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti! Tel Aviv’den Fuad Şükür iddiası

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e çıktığı bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 3'e (1'i kadın, 2'si çocuk), yaralananların sayısı 74'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Katl İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde şiddetli patlama meydana gelmişti. Saldırı bölgedeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirilmişti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Haret Hureyk Mahallesi hedef alındı.Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Haret Hureyk Mahallesi hedef alındı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

HİZBULLAH'IN 2 NUMARALI İSMİ HEDEF ALINDI
İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürülmüştü.

Katil İsrail Beyrut'u vurdu! Saldırıda Hizbullahın 2 numarası Fuad Şükr'ü hayatını kaybetti!

İşte bölgeden dakika dakika gelişmeler:

03.46 BM: TEMASLAR SÜRÜYOR
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısından "derin endişe duyduğunu", taraflarla durumu sakinleştirmek için temasların sürdürüldüğünü duyurdu.

İSRAİL ORDUSUNDA FUAD ŞÜKÜR İDDİASI
00.59 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğunu iddia etti.

Hizbullah’ın komutanlarından Fuad ŞükürHizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür

Açıklamada ayrıca, Şükür'ün "8 Ekim 2023'ten beri İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

00.48 TUGAYDA PAYLAMA
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama olduğunu bildirdi

00.37 ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 3'e (1'i kadın, 2'si çocuk), yaralananların sayısı 74'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Saldırının gerçekleştiği 30 Temmuz'da dakika dakika yaşananlar:

23:33 TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ
Hamas Hareketi, İsrail'in Beyrut'un güneyinde bulunan Hizbullah'ın merkezine düzenlediği saldırının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu belirterek olayı kınadı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Beyrut'un güney banliyösündeki Hizbullah karargâhını hedef alan ve çok sayıda masum vatandaşın şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan, Lübnan'a ve kardeş Lübnan halkına yönelik acımasız Siyonist saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Saldırıyı "tehlikeli tırmanış" olarak niteleyen Hamas, Siyonist Nazi işgalcilerinin bu olayın yansımalarından doğacak tüm sorumluluğu taşıyacağını vurguladı.

Hamas açıklamasında, işgalciler ve neo-Nazileri Orta Doğu'da barışı ve güvenliği tehdit eden, daha fazla çılgınlık ve suç işlemeye yönelten açık siyasi ve askeri desteğinin devam etmesi yoluyla İsrail'in suçları ve süren ihlallerinden Amerikan yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.

23:25 LÜBNAN RESMİ BİLANÇOYU AÇIKLADI
Lübnan, başkent Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırı nedeniyle İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut merkezli LBCI TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyor, başkentin vurulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Buhabib, "Bu saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı şikayette bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı Bakan, Hizbullah'ın İsrail saldırısına vereceği tepkinin "koordineli" olmasını umduğunu söyledi.

23:10 LÜBNAN'DA 'ACİL' KODLU ALARM
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı ve Bakanlar Kurulu'nu yarın toplantıya çağırdı.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, "İsrail ölüm makinesi, Lübnan'ın güney bölgeleri ve Beka'dan sonra başkent Beyrut'u da hedef aldı." dedi.

İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısının ülkedeki en büyük hastanelerinden birine çok yakın gerçekleştiğine dikkati çeken Mikati, "Bu akşam gerçekleşen suç eylemi, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek sivillere yönelik sürdürdüğü saldırı zincirinin halklarından biridir." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıyı uluslararası toplumun sorumluluğuna bırakacaklarına vurgu yapan Mikati, uluslararası topluma da sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in saldırıların durdurması için baskı kuracaklarına işaret etti.

İsrail'in saldırılarını caydıracak her türlü adımı atma konusundaki haklarını saklı tuttuklarının altını çizen Mikati, İsrail'in saldırılarını ele almak üzere Bakanlar Kurulu'nu yarın toplantıya çağırdığını kaydetti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen kişinin kimlik bilgisi hakkında detay verilmemişti.

22:53 İRAN'DAN BMGK'YA ÇAĞRI
İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "Lübnan'ın toprak bütünlüğünü hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan direnişinin Filistin'e desteğinde bir değişiklik olmayacağını kaydeden Kenani, "Lübnan devleti, ordusu ve direnişinin siyonist İsrail rejiminin bu saldırısına karşılık verme hakkı var ve bölgede genişleyecek bir savaş ve gerilimden ABD ve İsrail rejimi sorumludur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail saldırıları karşısında sorumluluk almaya çağıran Kenani, Lübnan'ın güvenliği ve barışı için BM'nin harekete geçmesini ve İsrail saldırılarını önlemesini istedi.

22:44 RUSYA'DAN İŞGALCİLERE TEPKİ: HUKUKUN AĞIR İHLALİ
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Rusya tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, "Bu uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" dedi.

22:30 ABD'DEN 'EN İYİ YOL DİPLOMASİ' MESAJI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgedeki katliamına destek verilmiyormuş gibi en iyi yol diplomasi açıklamasında bulundu.

22:20 THY SEFERLERİ İPTAL ETTİ
Güvenlik nedeniyle iki gündür seferlerini iptal eden THY, bu gece Beyrut'a yapacağı seferi de iptal etti.

21:00 BEYRUT'TA HALK SOKAĞA İNDİ

Saldırının ardından sokağa inen çok sayıda kişi, sloganlar atarak İsrail'in düzenlediği saldırıyı protesto etti.

20:45 SALDIRIDA HİZBULLAH'IN İKİ NUMARASI FUAD ŞÜKÜR HEDEF ALINDI

İsrail basını, saldırıda Hizbullah Komutanı Fuad Şükr'ün hedef alındığını duyurdu. Fuad Sukar, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor. Fuad Şükr, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumluydu.

Fuad Şükr, Hajj Muhsin ismiyle de tanınıyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın üst düzey danışmalarından biri.

İsrail ordusuna göre Fuad Şükr, Hizbullah'ın güdümlü füze projesinden sorumlu komutanıydı.

İsrail Savunma Bakanı, saldırının ardından sosyal medyasında paylaştığı mesajında Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

Fuad Şükr, 1983'te Beyrut'ta Amerikan üssüne düzenlenen saldırıdaki sorumluluğundan dolayı ABD tarafından da aranıyordu.

20:30 SALDIRI ÖNCESİ ABD BİLGİLENDİRİLDİ
Şeytanın avukatlığını yapan ABD, İsrail'in bu saldırısında da baş aktör olmayı başardı. Netanyahu'nun, Beyrut saldırısının hemen öncesinde ABD'yi arayıp bilgilendirdiği öğrenildi.

20:23 GALANT'TAN AÇIKLAMA
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki saldırıyı "Hizbullah kırmızı çizgiyi aşmıştı" sözleriyle üstlendi.

20:19 BEYRUT HAVALİMANINDA İPTALLER SÜRÜYOR

AA muhabirinin havalimanındaki uçuş bilgi ekranından elde ettiği bilgilere göre, dünyanın farklı noktalarından Beyrut'a gelen ve giden birçok uçak seferi iptal oldu veya ertelendi. Havalimanında özellikle uçak seferlerinin büyük bir kısmının akşam yerel saatle 20.00'den sabah 07.00'ye kadar iptal edildiği belirtildi.

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) dün yaptığı açıklamada erteleme ve iptallerin uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığı bildirmişti. MEA, ilk olarak 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerinin 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

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