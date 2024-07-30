İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti! Tel Aviv’den Fuad Şükür iddiası

Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'un güney bölgesinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğunu iddia etti.

Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür

Açıklamada ayrıca, Şükür'ün "8 Ekim 2023'ten beri İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

00.48 TUGAYDA PAYLAMA

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama olduğunu bildirdi

00.37 ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 3'e (1'i kadın, 2'si çocuk), yaralananların sayısı 74'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Saldırının gerçekleştiği 30 Temmuz'da dakika dakika yaşananlar:



23:33 TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ

Hamas Hareketi, İsrail'in Beyrut'un güneyinde bulunan Hizbullah'ın merkezine düzenlediği saldırının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu belirterek olayı kınadı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Beyrut'un güney banliyösündeki Hizbullah karargâhını hedef alan ve çok sayıda masum vatandaşın şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan, Lübnan'a ve kardeş Lübnan halkına yönelik acımasız Siyonist saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Saldırıyı "tehlikeli tırmanış" olarak niteleyen Hamas, Siyonist Nazi işgalcilerinin bu olayın yansımalarından doğacak tüm sorumluluğu taşıyacağını vurguladı.

Hamas açıklamasında, işgalciler ve neo-Nazileri Orta Doğu'da barışı ve güvenliği tehdit eden, daha fazla çılgınlık ve suç işlemeye yönelten açık siyasi ve askeri desteğinin devam etmesi yoluyla İsrail'in suçları ve süren ihlallerinden Amerikan yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.