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İsrail'den Lübnan’da iki bölgeye saldırı! 16 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusu Lübnan’da sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 2 bölgeye düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yaralı sayısının en az 44'e yükseldiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:41
İsrail’den Lübnan’da iki bölgeye saldırı! 16 sivil hayatını kaybetti

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İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 2 bölgeye düzenlediği saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AAİsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AA

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında dün Mareke beldesine yönelik bir dizi saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Bakanlık, yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e, yaralananların ise 44'e yükseldiği bildirildi.

Şatiyye beldesine düzenlenen bir başka hava saldırısında ise 3 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bakanlık, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AAİsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AA

İSRAİL YÜZLERCE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 558 kişi öldü, 15 bin 123 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AAİsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AA

İSRAİL İLE HİZBULLAH ARASINDA MİSİLLEME SAVAŞI

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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