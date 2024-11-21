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Google tekeline bir darbe daha: Chrome’u devret emri! Sırada Android var

Google tekeline bir darbe daha geldi. Tekelcilik, zorbalık ve haksız rekabetle suçlanan Google’a talimat geldi. ABD’de Adalet Bakanlığı, Google’ı, yasadışı arama tekelini engellemek için Chrome tarayıcısını satması ve diğer önemli değişiklikleri yapmasını zorlamaya çalıştığını Washington mahkemesine bildirdi.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:07 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:07
Google tekeline bir darbe daha: Chrome’u devret emri! Sırada Android var

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Google tekeline darbe üzerine darbe iniyor. ABD'de Adalet Bakanlığı, Google'ı, yasadışı arama tekelini engellemek için Chrome tarayıcısını satması ve diğer önemli değişiklikleri yapmasını zorlamaya çalıştığını Washington mahkemesine bildirdi.

ABD’de Adalet Bakanlığı, Google’ı, yasadışı arama tekelini engellemek için Chrome tarayıcısını satması ve diğer önemli değişiklikleri yapmasını zorlamaya çalıştığını Washington mahkemesine bildirdi, Reuters ABD’de Adalet Bakanlığı, Google’ı, yasadışı arama tekelini engellemek için Chrome tarayıcısını satması ve diğer önemli değişiklikleri yapmasını zorlamaya çalıştığını Washington mahkemesine bildirdi, Reuters

ANTİTRÖST İLE PARÇALANAN İLK TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Mahkeme savcıların tavsiyesini kabul ederse Google, 1982'deki AT&T'den bu yana federal antitröst yasası uyarınca parçalanan ilk büyük teknoloji şirketi olabilir.

ABD’de Adalet Bakanlığı, Google’ı, yasadışı arama tekelini engellemek için Chrome tarayıcısını satması ve diğer önemli değişiklikleri yapmasını zorlamaya çalıştığını Washington mahkemesine bildirdi, Reuters ABD’de Adalet Bakanlığı, Google’ı, yasadışı arama tekelini engellemek için Chrome tarayıcısını satması ve diğer önemli değişiklikleri yapmasını zorlamaya çalıştığını Washington mahkemesine bildirdi, Reuters

GOOGLE'A CHROME'U DEVRET TALİMATI

Adalet Bakanlığı, önerilen nihai kararında, "Google, Chrome'u, Mahkeme ve Davacıların onaylayacağı şartlara tabi olarak, Davacıların kendi takdirine bağlı olarak onayladıkları bir alıcıya derhal ve tamamen devretmelidir" dedi.

Google'ın küresel işler başkanı ve baş hukuk sorumlusu Kent Walker, çarşamba günkü başvuruya yanıt olarak yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın teklifinin "şaşırtıcı" ve "hükümetin benzeri görülmemiş bir yetki aşımı" olduğunu söyledi.

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GOOGLE YASADIŞI TEKEL İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Amit P. Mehta, ağustos ayında Google'ın arama işinin yasadışı bir tekel olduğuna karar verdi. Mehta, önümüzdeki yaza kadar Google'a pazardaki rekabeti yeniden sağlamak için hangi çözümleri uygulayacağına karar verecek.

ANDROID TALEBİ

Adalet Bakanlığı savcıları, dilekçelerinde ayrıca mahkemenin Google'ın popüler Android mobil işletim sisteminde kendi hizmetlerine ayrıcalık tanımayı bırakmasını veya Android'i de satmaya zorlanmasını talep etmesini istediklerini söyledi.

Savcılar, Google'ın arama tekelini kırmak için tasarlanmış uzun bir dizi başka önlem talep etti. Bunlar arasında şirketin Apple gibi cihaz üreticilerine Google aramayı varsayılan arama motoru yapması için ödeme yapmasının yasaklanması, Google'ın arama dizinini rakipleriyle düşük bir maliyetle paylaşmasını gerektirmesi ve çevrimiçi yayıncılara, Google'ın yapay zeka modellerini eğitmek için içeriklerini kullanmama konusunda kolayca muafiyet sağlanması yer alıyor.

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