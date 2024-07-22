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İsrail’den Han Yunus’a saldırı! Soykırımın 290. gününde 37 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze’de saldırılara devam ediyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 37 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 bin 983 kişi öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 13:47 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 14:25
İsrail’den Han Yunus’a saldırı! Soykırımın 290. gününde 37 Filistinli daha hayatını kaybetti

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İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 37 Filistinli daha hayatını kaybetti.

GAZZE'DE 290 GÜNLÜK SOYKIRIM

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 290. gününe giren saldırıları, güneydeki Han Yunus kentinde yoğunlaştı.

El-Aksa televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun, kentin doğusundaki köy ve kasabaları savaş uçakları ve toplarla hedef aldığı saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İSRAİL YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail'in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.

ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

ZORUNLU GÖÇ ÇAĞRISI

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

38 BİN 983 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 bin 983 kişi öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Bakanlık, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.

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