Katil İsrail'de seçimler geride kaldı, sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı. Soykırımcı siyonist ordu ise hükümet belirsizliği altında ateşkesi hiçe saydı. Yerel kaynaklar ve sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail yine Gazze'ye saldırdı (Foto: AA)



Kentin batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan bir okulun çevresinin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli şehit oldu. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı ise, kentin batısındaki Es-Sevra Caddesi'nde düzenlenen saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. 6 kişinin yaralandığını söyledi.



Gazze İçişleri Bakanlığı, saldırı sonucu şehit olanlar arasında görevi başındaki polis memurlarının da bulunduğunu duyurdu.