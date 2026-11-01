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Katil İsrail'den Gazze'de "seçim ayarlı" soykırım! Ateşkese rağmen kalleş saldırı: 1'i çocuk 8 şehit

İsrail'de sandıktan çıkan koalisyon belirsizliği çıkarken, soykırımcı siyonist ordu Gazze'de ateşkesi hiçe sayıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkes 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti... İsrail o günden bugüne 1580 Filistinliyi şehit etti.

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Katil İsrail'den Gazze'de "seçim ayarlı" soykırım! Ateşkese rağmen kalleş saldırı: 1'i çocuk 8 şehit

Katil İsrail'de seçimler geride kaldı, sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı. Soykırımcı siyonist ordu ise hükümet belirsizliği altında ateşkesi hiçe saydı.

Yerel kaynaklar ve sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus ve Gazze kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail yine Gazze'ye saldırdı (Foto: AA)İsrail yine Gazze'ye saldırdı (Foto: AA)

Kentin batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan bir okulun çevresinin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli şehit oldu. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı ise, kentin batısındaki Es-Sevra Caddesi'nde düzenlenen saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Gazze İçişleri Bakanlığı, saldırı sonucu şehit olanlar arasında görevi başındaki polis memurlarının da bulunduğunu duyurdu.

Katil İsrail'den Gazze'de "seçim ayarlı" soykırım! Ateşkese rağmen kalleş saldırı: 1'i çocuk 8 şehit-3


İSRAİL ATEŞKESİ TANIMIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1580 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 711 kişi yaralandı.

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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı 175 bin 834'e ulaştı.

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