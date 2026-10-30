Ne Binyamin Netanyahu ne de Gadi Eisenkot… İki ana blogdan hiçbiri 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail 'de seçimin ardından hiçbir aday hükümet kuracak kadar oy toplayamazken ülke siyasi çıkmaza girdi. Belirsizlik döneminin haftalarca hatta aylarca dahi sürebileceği belirtiliyor.

Eisenkot. Fotoğraf: Reuters

SENARYO 1: MUHALEFET HÜKÜMETİ

Kağıt üzerinde muhalefetin Netanyahu'yu devirmek için en kesin yolu Yahudi-Arap iş birliğine dayanıyor.

Muhalefet blokunun sağcı parti liderlerinden ikisi, yani eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve eski Savunma Bakanı Avidgor Liberman, parlamentodaki iki Arap partisine bağımlı herhangi bir hükümete karşı çıkıyor.

İsrail tarihinde yalnızca bir hükümet bir Arap partisinin tam katılımıyla iktidara gelmişti. Raam, 2021'de Netanyahu'yu devirmeyi başaran sekiz partili koalisyonun bir parçasıydı ancak sadece bir yıl sonra çöktü.

Muhalefet partileri, henüz bir hükümet kurmamış olsalar dahi parlamentodaki çoğunluklarını kullanarak Knesset başkanını ve diğer kritik makamları değiştirebilir. Böylece Netanyahu'nun geçici hükümetinin hareket alanını kısıtlayabilirler. Ancak Netanyahu'yu koltuğundan indirmenin ise hala karışık bir süreç gerektirdiği belirtiliyor.