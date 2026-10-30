İsrail'de seçim sonrası 4 senaryo! Yeni hükümet nasıl kurulacak? İkinci seçim ihtimali
İsrail’de yapılan seçimlerin ardından hiçbir blok çoğunluğu sağlayamazken, ülkenin haftalar hatta aylar sürebilecek derin bir siyasi belirsizlik sürecine girdiği belirtiliyor. CNN International’ın analizine göre; muhalefet hükümetinden ulusal birlik koalisyonuna ve vekil transferlerine kadar 4 farklı senaryo masada bulunurken liderlerin 12 hafta içinde uzlaşamaması halinde İsraillilerin yeniden sandık başına gitmesi bekleniyor.
İsrail'de seçimin ardından hiçbir aday hükümet kuracak kadar oy toplayamazken ülke siyasi çıkmaza girdi. Belirsizlik döneminin haftalarca hatta aylarca dahi sürebileceği belirtiliyor.
Ne Binyamin Netanyahu ne de Gadi Eisenkot… İki ana blogdan hiçbiri 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı.
Peki İsrail'de yeni hükümet nasıl kurulacak?
Eğer parti liderleri 12 haftalık süre içinde bir çözüme ulaşamazsa İsrail tekrar sandık başına gidecek.
CNN International, İsrail'de yeni hükümete ilişkin 4 senaryo yazdı.
SENARYO 1: MUHALEFET HÜKÜMETİ
Kağıt üzerinde muhalefetin Netanyahu'yu devirmek için en kesin yolu Yahudi-Arap iş birliğine dayanıyor.
Muhalefet blokunun sağcı parti liderlerinden ikisi, yani eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve eski Savunma Bakanı Avidgor Liberman, parlamentodaki iki Arap partisine bağımlı herhangi bir hükümete karşı çıkıyor.
İsrail tarihinde yalnızca bir hükümet bir Arap partisinin tam katılımıyla iktidara gelmişti. Raam, 2021'de Netanyahu'yu devirmeyi başaran sekiz partili koalisyonun bir parçasıydı ancak sadece bir yıl sonra çöktü.
Muhalefet partileri, henüz bir hükümet kurmamış olsalar dahi parlamentodaki çoğunluklarını kullanarak Knesset başkanını ve diğer kritik makamları değiştirebilir. Böylece Netanyahu'nun geçici hükümetinin hareket alanını kısıtlayabilirler. Ancak Netanyahu'yu koltuğundan indirmenin ise hala karışık bir süreç gerektirdiği belirtiliyor.
SENARYO 2: ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ
Bir diğer seçeneğin ise iki blokun dağılarak bir birlik hükümeti kurulması olduğu belirtiliyor. Bu senaryoda Netanyahu'nun Likud partisinin yanı sıra mevcut koalisyon ortaklarından bazıları ve en önemlisi de muhalefet blokundan en az bir partinin kesinlikle yer alacağı vurgulanıyor.
Bu senaryoda Netanyahu'nun, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yollarını ayırmaya razı olduğu, ancak aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ultra-Ortodoks partilerden vazgeçmeyeceği düşünülüyor.
Öte yandan Eisenkot, Netanyahu ile aynı masaya oturmayı kesin bir dille reddetti.
SENARYO 3: NETANYAHU BLOKU VE MUHALİFLER
Bir diğer senaryo ise Netanyahu'nun muhalefet partilerinden veya bireysel milletvekillerinden kendi safına taraf değiştirmeyi teşvik etmesi olabilir.
Ancak muhalefet bloğunun dört partisinin liderleri Eisenkot, Bennett, Liberman ve Yair Golan, Netanyahu ile birlikte masaya oturmayacaklarını açıkladılar. Netanyahu'nun blokunun sekiz sandalye eksik olması göz önüne alındığında, sekiz ayrı muhalifi ikna etmek oldukça zor görülüyor.
SENARYO 4: YENİ BİR SEÇİM
Tüm olasılıklar tartışılmaya devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un parlamentoya girmeyi başaran partilerin liderleriyle bir istişare turu yapacak.
Görüşlerini aldıktan sonra, bu liderlerden birini hükümet kurma göreviyle görevlendirecek. Arap partilerinin Eisenkot'a desteklerini dile getirmeleri bekleniyor. Bu nedenle Yaşar liderinden ilk olarak hükümet kurması istenebilir.
Onay alan kişi, işi tamamlamak için 28 gün süreye sahip olacak. Gerekirse bu süre 14 gün daha uzatılabilecek. Eğer her şey sonuçsuz kalırsa Herzog, ikinci bir liderden denemesini isteyecek. Sorunu çözmek için ise sadece 28 günleri var.
Bundan sonra, Knesset üyelerinin çoğunluğu cumhurbaşkanından üçüncü bir aday atamasını isteyebilir ve bu adayın koalisyonu kurmak için 14 günü olacak. Eğer bunların hiçbiri bir atılım sağlamazsa, yeni bir seçim yapılacak.
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