İsrail’den Gazze’de onlarca noktaya saldırı: 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin merkezine düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 15 Filistin li yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

İSRAİL UÇAKLARI ONLARCA NOKTAYA SALDIRDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Gazze kent merkezi ve Es-Sabra Mahallesine düzenlediği şiddetli hava saldırısında 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki elektrik santrali yakınındaki bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda ise 2 kişi öldü ve çok sayıda Filistinli ise yaralandı.

İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze kent merkezinde bulunan el-Cevhera adlı binaya yakın bir evi hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bazı kişiler de yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği benzer saldırıda da en az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail topçuları da aralıklı olarak Refah kent merkezini ve güneyini hedef alırken İsrail uçakları da Refah'ın kuzeyindeki bir evi bombaladı.

EN AZ 37 BİN 551 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 911 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.