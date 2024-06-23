Batı Şeria’da siyonist saldırı! İsrail ordusu Filistinlilerin evlerini yıktı

Eriha'nın kuzeydoğusundaki Duveyk köyünde 7 kişilik bir ailenin yaşadığı bir ev ile kullanıma hazır haldeki iki ev İsrail güçlerince buldozerlerle yıkıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin aylık raporuna göre, İsrail ordusu mayıs ayında Kudüs ve Batı Şeria'da 66 yapıyı kapsayan 47 yıkım operasyonu düzenledi.

Yıkılan evler, İsrail'in idaresindeki Batı Şeria'nın C bölgesinde bulunuyor. Filistinliler, İsrail'in idaresi altındaki bölgelerde ev yapmak için izin almanın "imkansız" olduğunu belirtiyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.