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İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı

İsrail'in, Hamas ile Tel Aviv arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda skandal görüntüler ortaya çıktı. 3 İsrailli erkek esir karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakılırken, İsrail'in işkencesi yine gözler önüne serildi. İsrail, , hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi. Aynı zamanda serbest bırakılan 4 Filistinli esirin sağlık durumunun kötü olması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 18:47 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 19:14
İsrail’den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı

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    İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turu gerçekleşti. 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esir serbest bırakıldı.

    İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.

    Esir takasında İsrail'in kan donduran işkencesi yine gözler önüne serildi.

    İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.

    FİLİSTİNLİ ESİRLERE TİŞÖRT İŞKENCESİ

    Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi.

    İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler!

    İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.

    Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi.

    İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.

    KIYAFETLERİ ATEŞE VERDİLER

    Serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaşan Filistinli esirler, Avrupa Hastanesi avlusunda bu kıyafetleri çıkarıp yaktı.

    İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı.

    4 ESİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden 4'ü hastaneye götürüldü.

    Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle serbest bırakılan 4 mahkumu Ramallah'taki kabul alanından hastaneye naklettiği belirtildi.

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