İsrail’den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turu gerçekleşti. 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turu gerçekleşti. 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esir serbest bırakıldı.
Esir takasında İsrail'in kan donduran işkencesi yine gözler önüne serildi.
FİLİSTİNLİ ESİRLERE TİŞÖRT İŞKENCESİ
Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi.
Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi.
KIYAFETLERİ ATEŞE VERDİLER
Serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaşan Filistinli esirler, Avrupa Hastanesi avlusunda bu kıyafetleri çıkarıp yaktı.
4 ESİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden 4'ü hastaneye götürüldü.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle serbest bırakılan 4 mahkumu Ramallah'taki kabul alanından hastaneye naklettiği belirtildi.