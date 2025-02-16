İspanya’dan ABD’ye rest: Trump’ın Gazze planına izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Gazze 'yi ilhah planı ve "Orayı satın alacağım" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez , genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) San Sebastian kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına İspanya'nın izin vermeyeceğini söyledi. Sanchez, Gazze'de de uluslararası hukuka, özellikle de insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de bu son yıllarda yaşanan alçaklığı, insanlığa karşı işlenen suçları, utancı örtemez. Buna izin vermemeliyiz, İspanya'dan buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Soykırımcı Netanyahu ve Trump (AA)



NE OLMUŞTU?



Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.





