CANLI | Gazze’de 6. takas! 3 İsrailliye karşı 369 Filistinli | Trump’tan soykırımcıya destek... Marco Rubio İsrail’e gitti

Gazze'de 6. esir takası yapılıyor. Hamas 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'u Kızılhaç'a teslim etti.
369 Fİlistinlinin ise Ramallah'a ulaştığı bildirildi.
ABD'DEN İSRAİL'E ZAMANLAMASI MANİDAR ZİYARET
İşgalci İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının ikinci aşaması ve ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki uluslararası baskılar artarken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gitti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Rubio'nun 15 Şubat Cumartesi akşamı Tel Aviv'e ulaştığı ve burada İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından karşılandığı bildirildi.
Haberde, Rubio'nun Tel Aviv ziyaretinin, ABD, Katar ve Mısır öncülüğündeki uluslararası arabulucuların esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere başlanması çağrılarıyla aynı zamana denk geldiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu ziyareti, 21 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana İsrail ve Orta Doğu'ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğine sahip.
İsrail Basın Ofisinden 14 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geleceği bildirilmişti.
Açıklamada, görüşme sonrası Netanyahu ile Rubio'nun ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği ifade edilirken, yerel basındaki haberde de Rubio'nun İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya geleceği kaydedilmişti.
Aylar sonra topraklarına geri dönen 22 yaşındaki Adil Sabih, saldırıların derin yaralarını ve izlerini taşımasına rağmen halen hayat dolu olan memleketinde sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.
Oldukça bitkin olduğu görülen Sabih, İsrail cezaevlerinde insanlık dışı muamele gördüklerini söyledi.
"ELEKTRİK ŞOKU VERDİLER"
Sabih, İsrail güçlerinin Mart 2024'te Gazze kentinde binlerce hasta ve yaralanın olduğu Şifa Hastanesine düzenlediği baskında yaralı halde alıkonulduğunu anımsattı. İsrail cezaevlerinde her gün işkence gördüklerini, genç yaşlı herkesin dövüldüğünü, aşağılandıklarını ve polis köpeklerinin saldırısına uğradıklarını aktaran Sabih, "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler. Üzerimize biber gazı ve ses bombası attılar. Yaralı halde yerlerde süründüm. Bir cezaevinden diğerine nakledildim." diye konuştu. Sabih, İsrail cezaevlerinde çok ağır bedensel ve psikolojik şiddet gördüğünü, esirlerin kasıtlı olarak ölüme terk edildiğini, ölmek üzere olduklarında tedavi edildiklerini hatta tıbbi ihmal nedeniyle bir bacağını kaybettiğini anlattı. "Gazze'deki raporlara göre sağlıklı olan bacağımı kestiler." diyen Sabih, şöyle konuştu:
"İsrail güçleri bana 'senin hayatın umurumuzda değil' dedi. Bacağımı kesme kararını imzalamak ve ölmek arasında bir tercih hakkı verdiler. Gördüğüm işkence nedeniyle neredeyse üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaralarım iyileşmedi." İsrail hastanelerinde çakmakla yakılarak kendisine işkenceler yapıldığını dile getiren Sabih, 50 gün boyunca ağır gözetim altında hastane yatağına kelepçeli şekilde tutulduğunu söyledi. Sabih, "Şu an Gazze'de olduğuma ve orada insanların olduğuna inanamıyorum. İsrail ordusu bize Gazze'nin bittiğini söylemişti. Yaşasın Filistin. İsrail'in belini kırdık." ifadesini kullandı.
Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden bugün serbest bırakılan 369 Filistinliden 333'ü Gazze Şeridi'ne ulaştı. Otobüslerle taşınan Filistinliler, sağlık kontrolleri için güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirildi. Mahkumlar, aileleri tarafından tekbirler ve gözyaşlarıyla karşılandı. Bazı mahkumlar, İsrail hapishanelerinde kaldıkları süre boyunca maruz kaldıkları işkenceler nedeniyle hemen tedavi altına alındı.
Han Yunus kentinde 1 yıl önce tutuklanan Enver Kotkot, "El Aksa'daki durum çok ama çok zor. Dayak, aşağılama ve saldırı her gün tekrarlanıyor. Direniş tüm tutukluları mümkün olan en kısa sürede serbest bırakmalıdır" dedi.
Muhammed Basil Samir ise hapishanelerdeki durumun çok kötü olduğunu ve tüm mahkumların kötü ve üzücü bir durumda olduğunu belirterek, "Umarım tüm mahkumlar İsrail hapishanelerinden derhal serbest bırakılır. Şu anda çok mutluyum çünkü aileme ve sevdiklerime kavuştum. Onları gördüğümde tüm yorgunluğum kayboldu" ifadelerini kullandı.
Hastanede yakınlarından ailesinin İsrail saldırılarında öldüğünü öğrenen Filistinli mahkum tekbir eşliğinde secde etti.
Gazze'deki rehine takasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.
Günlerdir Gazze'yi açıkça tehdit eden Trump, "Hamas, aralarında bir ABD'li vatanadaşın da bulunduğu üç rehineyi Gazze'den serbest bıraktı. İyi durumda görünüyorlar. Bu geçen hafta hiçbir rehineyi serbest bırakmayacakları yönündeki açıklamalardan farklı. İsrail tüm rehinelerin bırakılması konusunda karar vermek zorunda kalacak. ABD, İsrail'in kararlarını destekleyecek." dedi.
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Ramallah'ta aileleriyle buluştu. İşte o anlardan kareler...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarını ve yeni bir Yüzyılın Anlaşmasını dayatma çabalarını reddetti.
Abbas, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi’nde genel kurula yaptığı hitapta, “Yeni bir Yüzyılın Anlaşması dayatmaya veya halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor.” dedi.
Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarının, dünyayı Gazze’de işlenen savaş suçlarından, soykırımdan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçlarından, Batı Şeria’yı ilhak girişimlerinden uzaklaştırma çabaları olduğuna dikkati çeken Abbas, “Gazze'de yaşayan bir buçuk milyon mültecinin geri dönmesi gereken tek yer BM'nin 194 sayılı kararı gereğince, 1948 yılında yerlerinden edildikleri şehir ve köyleridir.” ifadelerini kullandı.
Abbas, iki devleti çözüm önerisinin “rafa kaldırılmaya” çalışıldığına işaret ederek, “Uluslararası meşruiyete ve imzalanan anlaşmalara olan bağlılığımız, İsrail işgalinin sona erdirilmesini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararları ile Arap Barış Girişimi'nin uygulanmasını gerektiriyor. Böylece bölgedeki tüm halklar güvenlik, barış ve iyi komşuluk içinde yaşayabilir.” dedi.
Küresel ve bölgesel düzeyde barış ve istikrarın sağlanmasının tüm tarafların etkin müdahalesine bağlı olduğuna dikkati çeken Abbas, bu durumun sağlanmasının da iki devletli çözümü uygulamaya bağlı olduğuna vurgu yaptı.
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin Ramallah'a ulaştığı bildirildi.
İşte Ramallah'a ulaşan Filistinlilerin ilk görüntüleri...
İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Hamas'tan basın açıklaması geldi. ABD'nin Gazze'yi devralacağını söyleyen Donald Trump'a yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ey Kudüs, biz askerleriz! Şahit ol ki biz ahdimize sadığız, sahada dimdik ayaktayız, kurtuluş yolunda ilerlemeye devam ediyoruz; ne geri adım atarız ne de davamızdan vazgeçeriz.
Tüm dünyaya sesleniyoruz: Göç yalnızca Kudüs'e doğrudur! Bu, Trump ve onun sömürgeci ve işgalci yaklaşımını destekleyenlerin sürgün ve tasfiye çağrılarına karşı cevabımızdır."
Filistin İslami Direniş Hareketi - Hamas
Cumartesi: 16 Şaban 1446
Miladi: 15 Şubat 2025
IDF: Kızılhaç, kaçırılan üç askerin kendilerine ulaştığını ve onların güçlerimize ve Şin Bet personeline doğru yola çıktığını bildirdi.
Gazze'de bugün yeni esir takasının yapılması bekleniyor. Hamas'tan cuma günü yapılan açıklamada İsrailli üç esir -Alexander Trufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'un bugün serbest bırakılacağı bildirildi.
İsrail'in ise 369 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump açıklamasında, " "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım. İsrail ne yapacak emin değilim" dedi.
Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi, müebbet hapis cezasına çarptırılan 36 mahkum ile 7 Ekim'den sonra herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alınan Gazze Şeridi'nden 333 mahkumun Cumartesi günü İsrail makamları tarafından serbest bırakılacağını açıkladı.
Açıklama Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın takasta serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerini açıklamasının ardından geldi.
Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismini açıkladı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.
Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.
Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı belirtildi.
Listenin "kabul edildiği" belirtilen açıklamada, serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.