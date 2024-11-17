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İsrail'den Beyrut'un kalbine saldırı! Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü

Filistin'in ardından Lübnan'ı da hedef alan İsrail, Beyrut'u bombalamaya devam ediyor. Saldırı sonrası Lübnanlı güvenlik yetkilileri, İsrail'in Lübnan'ın merkezi Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 15:08 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:19
İsrail’den Beyrut’un kalbine saldırı! Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü

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İsmi açıklanmayan Lübnanlı güvenlik yetkilileri, İsrail'in Lübnan 'ın merkezi Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü (Takvim.comtr arşiv)Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü (Takvim.comtr arşiv)

İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile çok sayıda komutanı öldüren İsrail ordusu, bir Hizbullah üyesini daha öldürdü.

Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü (Takvim.comtr arşiv)Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü (Takvim.comtr arşiv)

MEDYA SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras al-Naba'a mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.

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