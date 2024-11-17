İsrail’den Beyrut’un kalbine saldırı! Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü

Lübnanlı yetkililer duyurdu: Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif öldürüldü (Takvim.comtr arşiv)



İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile çok sayıda komutanı öldüren İsrail ordusu, bir Hizbullah üyesini daha öldürdü.