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Gazze'de şehit sayısı 47 artarak 43 bin 846'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 846'a yükseldi.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 18:11 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 18:11
Gazze’de şehit sayısı 47 artarak 43 bin 846’a yükseldi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 408 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 139 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de şehit sayısı 47 artarak 43 bin 846'a yükseldi (AA)Gazze'de şehit sayısı 47 artarak 43 bin 846'a yükseldi (AA)

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 846'ya, yaralı sayısının da 103 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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