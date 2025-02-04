İsrail’den Batı Şeria’ya bombalı saldırı! Cenin’e dronlarla saldırdılar

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas ile ateşkes anlaşması yaptıktan sonra Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. "Demir Duvar" adı altında Batı Şeria'ya saldırı başlatan İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine dronlarla bomba attı.

İsrail, Batı Şeria'ya günlerdir saldırı düzenliyor, AA

İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'YA KESİNTİSİZ SALDIRI

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim ve Tubas'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

KUŞATMANIN 15. GÜNÜNDE PATLAMA SESLERİ

İsrail ordusunun kuşattığı Cenin Mülteci Kampı'ndan görgü tanıkları, saldırıların 15. gününde bölgede keşif uçaklarının ve patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun dronlarla Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine bomba attığını aktardı.

Cenin Mülteci Kampı, 2002'den bu yana İsrail'in en şiddetli saldırılarına hedef oluyor.

21 EVİ HAVAYA UÇURDULAR

Binaların havaya uçurulduğu, binlerce kişinin göçe zorlandığı Cenin'de İsrail ordusu 2 Şubat'ta 21 evi havaya uçurdu.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir edildi.

MÜLTECİ KAMPLARINA BASKIN

İsrail ordusu, 3. gününde Tubas'taki El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde Tamun beldesi ve El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini ve hareket özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

İsrail ordusunun dün Tamun beldesine takviye birlikler gönderdiği, askerlerin Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınarak bölgede sorguya çekildiği aktarılmıştı.

3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

İsrail ordusu, 9. gününde Tulkerim kenti ve mülteci kampına da geniş çaplı saldırılarını sürdürüyor.

Tulkerim'de İsrail saldırıları nedeniyle biri gazeteci ve biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, yüzlerce aile ise yerinden edildi.

Bölgede altyapıyı tahrip eden İsrail ordusu çok sayıda Filistinlinin evini askeri kışlaya çevirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.